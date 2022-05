Le puntate di Beautiful in onda nel corso del mese di giugno 2022, vedranno l'uscita di scena di Vinny Walker. L'amico di Thomas morirà dopo essere stato investito da Liam. Incidente che Bill Spencer cercherà di nascondere in tutto i modi per non far finire nei guai il figlio. Liam intanto, tornerà insieme a Hope, ma sarà attanagliato dai sensi di colpa.

Liam investe Vinny con l'auto, Walker muore: anticipazioni Beautiful

Le puntate in onda prossimamente su Canale 5, saranno incentrate sulla morte improvvisa di Vinny Walker. Il giovane infatti, dopo la vicenda legata al test di paternità di Steffy, tornerà al centro delle vicende della soap.

Nel frattempo, Liam e Hope riusciranno a fare qualche passo avanti e sembreranno essere prossimi a una riconciliazione. Dopo aver parlato con Hope, Liam sarà felice, visto che ormai i tempi bui sembreranno superato. Il giovane si metterà in macchina insieme al padre Bill ma lungo il tragitto per tornare a casa si accorgerà di aver urtato qualcosa. Padre e figlio scenderanno dall'auto e con grande stupore scopriranno di aver investito Vinny.

Liam sarà talmente sconvolto che perderà i sensi. Intanto per Vinny non ci sarà più nulla da fare: morirà sul ciglio della strada.

Bill nasconde le prove dell'incidente che ha portato alla morte Vinny

In Beautiful quindi, i telespettatori si ritroveranno a dire addio al personaggio di Vinny Walker.

Il giovane non verrà soccorso da Liam e Bill Spencer. Il magnate infatti, approfittando del fatto che Liam è svenuto, cercherà di occultare tutte le prove dell'incidente.

L'uomo quindi prenderà quindi in mano la situazione, per evitare che Liam possa essere accusato di omicidio. Quando il giovane Spencer si risveglierà sarà devastato e in preda ai sensi di colpa.

Addirittura cancellerà un appuntamento che aveva preso in precedenza con Hope. Intanto il corpo senza vita di Vinny giungerà presso l'obitorio dell'ospedale, in attesa del riconoscimento.

La polizia indaga sulla morte di Vinny: Liam interrogato

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful, sarà Finn il primo ad accorgersi che il cadavere sarà quello di Vinny. Pertanto non esiterà a chiamare Thomas, pregandolo di raggiungerlo in ospedale.

Thomas, accompagnato da Hope, si ritroverà suo malgrado, a riconoscere il cadavere dell'amico Vinny. Il giovane Forrester, sconvolto, giurerà di trovare l'assassino dell'amico. Ovviamente, tutti quanti saranno all'oscuro del fatto che sia Liam il responsabile della morte di Vinny. La polizia intanto, comincerà a indagare e interrogherà proprio Liam, visto che gli inquirenti saranno a conoscenza del pasticcio che Vinny ha combinato con il test di paternità. Il tenente Baker infatti, non escluderà che qualcuno possa aver agito per vendetta nei confronti di Vinny. Bill però, almeno per il momento, sembrerà aver cancellato tutte le prove che potrebbero far accusare il figlio.