Tante novità avverranno durante le nuove puntate di Brave & Beautiful (Cesur ve Guzel), la Serie TV con protagonista l'attrice Tuba Büyüküstün. Le trame della serie tv in programma dal 23 al 27 maggio sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Cesur rapirà Riza Soyozlu, mentre Hulya verrà allontanata dalla tenuta da Tahsin Korludag.

Anticipazioni Brave & Beautiful: puntate 23-27 maggio

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 maggio su Canale 5, rivelano che Riza approfitterà di un momento in cui Mihriban farà un discorso per la sua candidatura a sindaco, per comunicare ai cittadini che Tahsin gli ha regalato un albergo per risarcirlo dei trent'anni passati in prigione per colpa di Adalet.

Un discorso che manderà su tutte le furie il signor Korludag. Intanto Suhan confiderà a Cesur che suo papà è molto malato e che gli resta poco tempo da vivere. Una rivelazione che sembrerà riavvicinare i due, ma sarà per poco tempo.

Intanto Cahide crederà che Selen abbia una relazione con Korhan, per questo motivo farà una scenata di gelosia a suo marito durante il ricevimento di Mirhiban. Infine Riza ucciderà il mendicante ricoverato in ospedale, prima che Cesur riesca a parlarci.

Tahsin allontana Hulya dalla tenuta

Nelle puntate 23-27 maggio di Brave & Beautiful, Cahide scoprirà che Bulent fa il doppio gioco, tanto da ricattarlo a sua volta. Turan, invece, si rifiuterà di eliminare Riza dopo una proposta fatta da Tahsin.

Intanto Cesur avrà in mente un piano e per questo chiederà a Rifat di poter usare un magazzino vuoto.

Necla si recherà a trovare Adalet in carcere e le rivelerà che Tahsin è molto malato. Hulya, invece, cercherà di sedurre proprio quest'ultimo, che invece respingerà le sue avance allontanandola dalla sua tenuta. Adalet accuserà un malore, tanto da farsi portare in infermeria, sarà in questo frangente che la moglie di Tahsin riuscirà a ingerire dei sonniferi.

Cesur rinchiude Riza in una gabbia

Cesur aprirà il comizio elettorale di Mihriban con un discorso sentito, un gesto che susciterà la rabbia di Bulent. In seguito Cesur riuscirà a far rapire Riza e lo rinchiuderà in una gabbia per obbligarlo ad ammettere il suo coinvolgimento nella morte di Fugen. Un rapimento che arriverà alle orecchie di Serhat, il quale sospetterà subito dell'ex marito di Suhan.

Adalet, invece, riuscirà a fuggire dall'ospedale grazie alla complicità di Necla. La donna, a questo punto, troverà riparo in uno chalet, dove verrà raggiunta da Tahsin. La donna chiederà al marito di scappare insieme, tuttavia la proposta non verrà accettata da Korludag in quanto desideroso di proteggere sua figlia dalle minacce di Riza.