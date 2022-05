Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nel corso della serata di giovedì 2 giugno ci saranno importanti novità e colpi di scena per gli inquilini di Palazzo Palladini. In particolar modo, i protagonisti della soap partenopea saranno in pericolo e preoccupati, a causa di Lello Valsano e del clan Argento. Nel frattempo, Bianca si innamorerà, ma la prima esperienza amorosa della giovane Boschi non sarà rose e fiori. Inoltre, durante l'episodio verranno trattate le vicende Rossella, che dovrà gestire un paziente complicato.

Raffale, invece, dovrà consolare Giuditta.

Un posto al sole, trama 2 giugno: Lello Valsano medita vendetta

Le puntate di giugno di Un posto al sole si tingeranno di giallo e gli inquilini di Palazzo Palladini non passeranno periodi sereni. Nelle recenti puntate andate in onda sul piccolo schermo, Eugenio Nicotera e le forze dell'ordine hanno arrestato Argento, un boss di un clan napoletano. Nell'episodio che verrà trasmesso in televisione nella serata di giovedì 2 giugno, i superstiti del clan Argento saranno pronti a passare all'azione per riguadagnare terreno nel quartiere. Cosa accadrà? L'unica cosa certa, al momento, è che Lello Valsano e altri criminali mediteranno vendetta, per non perdere il controllo della zona.

Gli abitanti di Palazzo Palladini vivranno momenti di grande preoccupazione per quanto succederà attorno a loro.

Un posto al sole, episodio 2 giugno: Bianca si innamora

Nel frattempo, Bianca riuscirà a vivere momenti di spensieratezza, come è giusto che sia, per una bambina della sua età. Archiviate le vicende legate alla web challenge, dalla quale sembrerebbe essere riuscita a liberarsi, almeno in apparenza, la giovane Boschi si innamorerà.

Le indiscrezioni trapelate in rete, riguardo la puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo giovedì 2 giugno rivelano che Bianca scoprirà le prime sensazioni che si provano in amore. Purtroppo, però, la figlia di Angela e Franco non vivrà soltanto le emozioni belle dell'innamoramento, ma scoprirà anche la parte negativa della sua prima cotta sentimentale.

In base a quanto trapelato, sembrerebbe ipotizzabile che i sentimenti della piccola Boschi non siano corrisposti.

Un posto al sole, puntata 2 giugno: Rossella gestisce un paziente complicato

Rossella, invece, continuerà ad avere beghe sul lavoro. Dopo avere passato giornate di tensione e preoccupazioni a causa dei problemi con il suo ex fidanzato Riccardo, la dottoressa Graziani dovrà affrontare una nuova sfida professionale. Questa volta, la figlia di Silvia dovrà gestire un paziente molto complicato. Al momento, però, non è chiaro quale sarà l'identità del malato curato da Rossella e se la dottoressa riuscirà a salvare la vita al ricoverato. Raffaele, invece, si troverà costretto a consolare Giuditta.

Le indiscrezioni trapelate sul web, però, non rivelano come mai il portiere dovrà stare vicino alla ex collega del corso di vino, ma è ipotizzabile che c'entri Renato. Poggi, infatti, nelle recenti puntate trasmesse sul piccolo schermo, aveva approfittato della benevolenza della donna, innamorata di lui, per svolgere le faccende domestiche, anziché pagare una signora delle pulizie. Giuditta scoprirà che Poggi non l'ha mai amata e troverà conforto in Raffaele? Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.