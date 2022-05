Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole dal 30 maggio al 3 giugno rivelano che sarà una settimana molto ricca di emozioni per gli abitanti di Palazzo Palladini. Lara avrà intenzione di lasciare Napoli e nonostante una proposta inaspettata da parte di Roberto non avrà nessuna intenzione di rinunciare al bambino che ha sempre desiderato. Intanto Raffaele vivrà momenti di forte tensione perché sarà ricattato dai camorristi e per lui non sarà semplice decidere cosa fare, mentre Eugenio porterà avanti le sue indagini. Silvia deciderà di partire per Bari, mentre Salvatore sarà confuso e non saprà come comportarsi con Sarti.

Ci saranno tensioni anche per Niko che discuterà con Micaela delle vacanze di Jimmy e per Nunzio che confiderà a Franco i suoi dubbi su Chiara.

Raffaele sarà in forte difficoltà per le indagini di Eugenio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 30 maggio al 3 giugno annunciano che Lara sarà decisa a lasciare Napoli e quando Roberto lo saprà la prenderà in contropiede con una proposta inaspettata. L'imprenditore metterà ancora una volta le cose in chiaro tra loro, ma la signora Martinelli non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi e di rinunciare a quello che ha sempre desiderato. Nel frattempo, le indagini di Eugenio proseguiranno con Tregara, mentre a Napoli Valsano e i superstiti del clan di Argento saranno pronti a riprendersi il territorio.

I camorristi arriveranno a minacciare pesantemente anche Raffaele che vivrà momenti di profonda paura e non saprà come comportarsi.

Salvatore deluso da Bruno: anticipazioni Un Posto al sole

Durante la settimana di Un Posto al sole dal 30 maggio al 3 giugno, dopo il riavvicinamento con Michele, Silvia non vorrà creare equivoci e partirà per Bari lasciando il Vulcano nelle mani di Nunzio e Samuel.

Per Rossella, intanto, non saranno giorni facili perché si troverà a dover affrontare qualche battibecco sul lavoro con Virginia, ma dopo qualche giorno le due dottoresse dovranno condividere un momento di grande tensione che permetterà loro di conoscersi un po' meglio. Salvatore, invece, dopo la forte delusione ricevuta da Bruno non sarà sicuro di volerlo perdonare e accanto a lui ci saranno come sempre Guido e Silvia.

Micaela vorrà partire con Jimmy: anticipazioni settimana dal 30 maggio al 3 giugno

A Un posto al sole, nelle puntate dal 30 maggio al 3 giugno ci saranno novità anche per Bianca che vivrà la sua prima cotta per un compagno di classe. Per la bambina arriverà il momento delle prime delusioni d'amore e presto a complicare le cose ci sarà anche il ritorno della web challenge. Ci saranno ancora delusioni per Giuditta che vedrà ancora una volta le sue aspettative andare in fumo a causa di Renato, mentre Niko discuterà con Micaela che vorrebbe portare Jimmy in Buthan per le vacanze estive. Infine, per Nunzio arriveranno i primi dubbi sulla sua relazione con Chiara e il ragazzo si confiderà con Franco che proverà a rassicurarlo.