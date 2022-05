Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno su Rai 3 alle 20:45 rivelano delle importantissime novità in merito a Michele e Silvia. A quanto pare quest'ultima deciderà di raggiungere Giancarlo a Bari in modo da non illudere il suo ex. La donna deciderà quindi di affidare il Vulcano nelle mani dei suoi chef, ma i due saranno all'altezza?

Il magistrato Nicotera porterà avanti la sua lotta contro la camorra e cercherà di tenere le questioni lavorative fuori dalla sua tranquilla vita familiare.

Rossella non si fida del riavvicinamento tra sua mamma e Michele

Ha fatto molto scalpore, in questi giorni, la notizia di un riavvicinamento tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). I fan hanno iniziato a sperare che questo potesse essere un primo passo verso il ricongiungimento della storica coppia, ma a quanto pare le cose non andranno esattamente così.

Nelle prossime puntate Silvia deciderà di rimandare la sua partenza per Bari in modo da poter restare accanto a Rossella (Giorgia Gianetiempo), che sta vivendo un momento molto difficile. Questa sua scelta la porterà a incrociare spesso Michele e i due finiranno per frequentarsi abbastanza spesso. Questo improbabile ritorno di fiamma però metterà in allarme Ross.

Un posto al sole, anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno: Silvia raggiunge Giancarlo

Rossella, evidentemente, non vedrà di buon occhio il fatto che la mamma possa illudere Michele. Le anticipazioni rivelano che la stessa Silvia si renderà conto che, con il suo atteggiamento, potrebbe aver creato false speranze nel suo ex e farà una scelta molto netta.

Nelle prossime puntate Silvia (Luisa Amatucci) deciderà di partire per rivedere Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi), lasciando così il Vulcano scoperto per qualche giorno. La proprietaria designerà Samuel (Samuele Cavallo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) come suoi sostituti, resta però da capire se i due amici saranno all'altezza del delicato compito affidatogli.

Un posto al sole: Eugenio usa il pugno duro con Tregara

C'è la conferma che nelle puntate estive di Un posto al sole, il tema della camorra diventerà centrico. Da poco è stato anche annunciato l'arrivo nel cast dell'attore Gianluca Pugliese, che dovrebbe avere un ruolo collegato a questa storyline. Ma cosa succederà nelle puntate che andranno in onda fino al 3 giugno?

Le anticipazioni rivelano che il magistrato Nicotera (Paolo Romano) deciderà di mantenere la linea dura con Tregara. Una volta tornato a casa, però, Eugenio cercherà di tenere fuori la sua vita professionale e si godrà un po' di serenità familiare con Raffaele (Patrizio Rispo).