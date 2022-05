Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45. Il daily drama è inoltre disponibile per la visione in qualsiasi momento, sulla piattaforma di streaming Raiplay, dove gli episodi vengono caricati ogni giorno subito dopo la messa in onda in tv. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 maggio rivelano che verrà dato ampio spazio al personaggio di Lara. A quanto pare la donna, dopo gli ultimi eventi, si mostrerà molto agguerrita e desiderosa di prendersi la sua vendetta nei confronti di Roberto e Marina.

Nel frattempo ci saranno importanti novità anche per Niko e Alberto. I due, infatti, dopo mesi di tranquillità sul posto di lavoro, si scontreranno duramente in merito alla gestione dei clienti dello studio Navarra.

Un posto al sole: il pianto di Lara

Il pianto di Lara (Chiara Conti), avvenuto nell'episodio di Un posto al sole del 5 maggio, ha spiazzato gli spettatori. Molti lo hanno visto come un gesto di resa e disperazione. La donna, abbandonata anche da Ferri, ha ormai capito di essere rimasta da sola, tuttavia se qualcuno pensa che questo possa essere l'inizio di un processo di redenzione si sbaglia di grosso. Le anticipazioni confermano infatti che Martinelli non si pentirà delle sue azioni e che, nei prossimi episodi, cercherà di trovare il modo per prendersi la sua rivincita su Roberto e Marina.

Ma ci riuscirà?

Un posto al sole, trame 9-13 maggio: Ferri vuole sbarazzarsi di Lara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara e Marina (Nina Soldano) litigheranno sempre più frequentemente. Nel frattempo Roberto ((Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà alquanto seccato da questa incresciosa situazione. L'uomo infatti si troverà, suo malgrado, quasi sempre coinvolto in queste dispute.

Ferri deciderà quindi di risolvere la situazione, a monte, sbarazzandosi una volta per tutte di Lara. L'imprenditore però si renderà presto conto che riuscirci non sarà affatto un'impresa semplice.

Spoiler Un posto al sole dal 9 al 13 maggio: una scoperta inaspettata

Lara Martinelli farà una scoperta sorprendente, che deciderà di usare per prendersi la sua rivincita su Roberto Ferri.

Purtroppo le anticipazioni non svelano di cosa possa trattarsi, ma confermano che la donna avrà un importante asso nella manica da usare contro l'uomo.

Nel frattempo ci saranno importanti novità alla studio Navarra. Dopo mesi di collaborazione serena e senza intoppi, ci saranno i primi dissapori tra Niko Poggi (Luca Turco) e Alberto Palladini (Maurizio Aiello). I due avvocati, dopo alcuni battibecchi, arriveranno a litigare aspramente in merito alla gestione della clientela dello studio Navarra.