Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori e c’è grande attesa per scoprire come finirà il triangolo amoroso formato da Marina Giordano, Roberto Ferri e Lara Martinelli. Nella mattinata di martedì 10 maggio, Nina Soldano ha pubblicato un post sul suo profilo social, in cui ha anticipato che ci saranno colpi di scena nelle prossime puntate della soap partenopea.

Un posto al sole, Nina Soldano anticipa colpi di scena: le parole dell’attrice di Marina

Gli attori di Un posto al sole non sono soliti rilasciare anticipazioni sulle puntate future della soap opera.

Nella giornata del 10 maggio, però, Nina Soldano ha fatto un’eccezione per i suoi follower di Instagram. L’attrice di Marina Giordano, infatti, ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto corredato da una didascalia in cui ha fatto capire che succederanno colpi di scena nei prossimi episodi, pur non rivelando, nel dettaglio, cosa accadrà.

Un posto al sole, l’interprete di Marina anticipa retroscena

Nina Soldano ha scritto: ''Ancora tanti retroscena da scoprire e verità da svelare. Io e Marina siamo pronte e voi?'' Cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi di Un posto al sole? Nelle puntate attualmente in onda su Rai 3, Lara ha capito di essere la seconda scelta di Roberto e ha scoperto che Ferri è ancora innamorato di Marina.

A quel punto, Martinelli ha cercato di vendicarsi di Giordano e del papà di Filippo, alleandosi con Fabrizio. Cosa succederà nei prossimi episodi? Di quali retroscena parla Nina Soldano? Al momento, Rosato è venuto a sapere del tradimento di sua moglie con Roberto Ferri, grazie alla lettera scritta da Giordano al suo ex marito.

Dopo essere venuto a sapere che la sua consorte non aveva dimenticato il suo ex marito, Fabrizio aveva chiesto la separazione a Marina.

Un posto al sole: le parole di Nina Soldano potrebbero fare riferimento a Marina o a qualcuno legato a lei

Marina e Lara non hanno mai avuto un bel rapporto e sono state antagoniste nelle puntate andate in onda su Rai 3.

Nei prossimi episodi della soap opera partenopea, le due imprenditrici vivranno momenti di grande tensione. In base a quanto trapelato in rete, infatti, Giordano farà un gesto inconsulto nei confronti di Martinelli e, a quel punto, l’ex moglie di Roberto Ferri deciderà di comprare il biglietto per il primo volo in partenza per Londra. Nina Soldano avrà fatto riferimento a questi eventi nel suo post sui social? Oppure, l’interprete di Marina ha anticipato che accadranno altri retroscena in futuro al suo personaggio o ad altri protagonisti legati a lei nella soap? Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, per scoprire cosa succederà a Marina Giordano.