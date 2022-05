Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 16 a venerdì 20 maggio ci saranno colpi di scena e novità che riguarderanno i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Marina Giordano farà un gesto inconsulto ai danni di Lara Martinelli, mentre Riccardo sarà in preda ai sensi di colpa, dopo avere tradito Rossella. Durante la settimana, inoltre, ci sarà spazio per le vicende di Bianca, mentre Mariella cercherà di scoprire se Sarti ha un altro uomo.

Un posto al sole, anticipazioni al 20 maggio: Marina Giordano ai ferri corti con Lara Martinelli

Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda in televisione dal 16 al 20 maggio, Lara continuerà la sua vendetta ai danni di Roberto. Martinelli, infatti, aveva scoperto di essere soltanto la seconda scelta per l'imprenditore, ancora innamorato di Marina. Giordano, nel frattempo, sembrerà avere segnali di riavvicinamento al suo ex marito. Lara metterà il papà di Filippo con le spalle al muro e Marina, invece, si renderà conto che Martinelli è stata la causa dei suoi fallimenti e, pertanto, tenterà di vendicarsi.

Un posto al sole, trame al 20 maggio: Marina compie un gesto inconsulto ai danni di Lara

Pertanto, Marina si preparerà a commettere un gesto inconsulto ai danni della sua rivale. Al momento, però, le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi sul piccolo schermo nella settimana dal 16 al 20 maggio, non rivelano cosa architetterà Giordano alle spalle di Lara.

L'unica cosa certa, al momento, è che la mamma di Elena farà fatica a gestire lo scontro con Martinelli e, alla fine, prenderà una decisione. L'ex moglie di Roberto Ferri, infatti, vorrà lasciare tutto alle sue spalle, prendendo il primo volo in partenza per Londra.

Un posto al sole, puntate al 20 maggio: Riccardo ha sensi di colpa, Rossella soffre

Nel frattempo, proseguiranno le vicende sentimentali che ruotano attorno a Riccardo, Rossella e Virginia. Crovi, infatti, sarà in preda ai sensi di colpa per avere tradito Graziani. Mentre il suo ex fidanzato avrà rimorsi per le sue azioni, la figlia di Silvia faticherà a stare lontana da Riccardo, Virginia, invece, non mollerà la presa e farà di tutto per riconquistare suo marito. Frattanto, nella scuola dove insegna Viola accadranno eventi spiacevoli. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che Bianca scoprirà che anche Gaia è coinvolta nella web challenge e le due ragazzine saranno in pericolo.

La professoressa Bruni, invece, tenterà di coinvolgere i suoi studenti, facendo intervenire Michele Saviani, per parlare agli alunni di temi legati alla criminalità, ma qualcuno farà suonare l'allarme antincendio. Nel frattempo, Mariella continuerà ad indagare per scoprire se Sarti ha una relazione con un altro uomo e sta tradendo Sasà. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.