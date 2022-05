Inaspettate sorprese accadranno durante le puntate di Una vita, la popolare soap opera di Canale 5. Gli spoiler spagnoli rivelano che il matrimonio tra Aurelio Quesada e Genoveva Salmeron si dimostrerà tutt'altro che idilliaco. Tensioni, infatti, che sfoceranno quando la dark lady accuserà il marito di averla ripetutamente tradita.

Una vita: Genoveva e Aurelio diventano marito e moglie

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in Italia si soffermano sulle conseguenze dell'attentato ai danni di Acacias 38.

Il pubblico, infatti, assisterà ad un salto temporale di cinque anni, che porterà la narrazione agli inizi del 1920.

Aurelio e Genoveva, diventati marito e moglie, faranno ritorno nel vecchio quartiere dopo aver passato qualche tempo in America Latina. A tal proposito, la coppia comparirà insieme a Marcelo, l'ex domestico della famiglia Quesada in Messico.

Tuttavia, il nuovo arrivato si farà subito notare dal vicinato. Per questo motivo, Genoveva inizierà lamentarsi del comportamento dell'uomo, portato ad escluderla da ogni questione legata alla gestione della casa.

La dark lady vuole porre fine all'infedeltà del fratello di Natalia

Nei prossimi episodi di Una vita inizieranno alcuni problemi tra i coniugi Quesada.

In particolare, Genoveva esigerà che il coniuge non si veda più con altre donne dopo aver saputo che in Messico ha avuto parecchie avventure amorose. La dark lady della soap opera, infatti, pretenderà di non diventare lo zimbello degli abitanti del quartiere.

Ma ecco, che il fratello di Natalia non apparirà disposto a sottostare agli obblighi della moglie, volendo continuare ad incontrare altre amanti.

Inoltre, Quesada preciserà a Salmeron che farà attenzione ai suoi futuri incontri per non metterla in difficoltà, invitandola a non insistere in quanto entrambi sono colpevoli di atroci crimini che devono restare necessariamente nascosti. Genoveva, a questo punto, sarà costretta ad accettare il volere del marito, il quale le prometterà in cambio di non tenderle trappole.

Valeria e David arrivano ad Acacias 38

Nel frattempo ad Acacias 38 giungeranno Valeria e David interpretati dagli attori Roser Tapias e Aleix Rengel Meca. La presenza di questi due coniugi susciterà l'interesse di Genoveva. Difatti, la donna apparirà molto curiosa di scoprire il passato dell'uomo, che crederà di aver già visto in qualche altra parte del mondo. Per tale motivo, Salmeron inizierà a fare delle domande a tutti i conoscenti per sapere come sono riusciti ad arrivare nel vecchio quartiere. Alla fine, la dark lady si ricorderà che David era dipendente di Aurelio durante il primo conflitto mondiale.