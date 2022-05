Le puntate di Un posto al sole sorprenderanno ancora i fan. Nelle prossime settimane inaspettati colpi di scena potrebbero caratterizzare le puntate incentrate su Marina Giordano. La sua momentanea uscita di scena, avvenuta poco tempo fa, ha mandato in subbuglio i fan della soap, ma adesso cosa le accadrà? A tal proposito in una recente intervista a Nuovo, la sua interprete Nina Soldano ha anticipato: "La mia Marina è sempre combattuta tra la mente e il cuore".

Nina Soldano di Un posto al sole rivela: 'Marina combattuta tra la mente e il cuore'

Marina Giordano è uno dei personaggi storici di Un posto al sole.

Nina Soldano, infatti, veste i panni della dark lady ormai da vent'anni. Attualmente all'interno della soap sta vivendo una complicata vicenda sentimentale e il pubblico si chiede in che modo si evolverà la trama che la vede protagonista. In una recente intervista l'attrice che la interpreta ha anticipato: "La mia Marina è sempre combattuta tra la mente e il cuore". L'interprete ha comunque ammesso di non poter svelare più di quanto abbia detto. In ogni caso ha dichiarato di non sapere se in questa stagione il suo personaggio farà prevalere la ragione o il sentimento. Dunque la situazione con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non si risolverà così facilmente, specialmente adesso che l'uomo aspetta un figlio da Lara (Chiara Conti).

Tuttavia, alla fine, l'amore di Giordano per Ferri vincerà su tutto?

Per le prossime puntate di Un posto al sole Nina Soldano ha un desiderio: interpretare una Marina ancora più cattiva

Nina Soldano interpreta Marina Giordano da moltissimi anni. Nelle sue tante sfumature, il personaggio di Un posto al sole ha sempre affascinato il pubblico, al punto da scatenare le proteste a ogni sua uscita di scena e l'entusiasmo per tutte le volte che vi è ritornata.

Nella stessa intervista l'attrice ha ammesso di essere soddisfatta dell'affetto dei telespettatori e si augura di continuare a vestire ancora per altri anni i panni della cinica imprenditrice. Ha aggiunto, inoltre, di avere un desiderio: interpretare una Marina ancora più cattiva. Se si tengono in considerazione gli ultimi avvenimenti, ciò potrebbe anche avverarsi.

Nelle puntate della soap trasmesse recentemente su Rai 3, la donna ha avuto una reazione incontrollata di fronte alla notizia che Lara è incinta di Roberto Ferri, per poi decidere di lasciarsi tutto alle spalle partendo per Londra. Bisognerà attendere ancora delle settimane per comprendere i comportamenti di Marina e vedere come agirà per raggiungere i suoi scopi.