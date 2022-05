Le puntate di Un posto al sole continuano ad appassionare i telespettatori italiani grazie a colpi di scena e sorprendenti svolte.

Una delle attuali storyline che più coinvolgono i fan della soap è il triangolo amoroso formato da Lara Martinelli, Roberto Ferri e Marina Giordano. Il pubblico è curioso di sapere come andrà a finire l'intreccio fra i tre personaggi, al punto da tenere alta l'attenzione anche sugli interpreti per non perdere eventuali spoiler. Come nel caso di Nina Soldano, la storica attrice di Marina Giordano, che sui social ha parlato di "retroscena e verità".

Anticipazioni Un posto al sole, Nina Soldano: 'Verità da svelare'

Nina Soldano non è solita rilasciare grandi anticipazioni sul futuro del suo personaggio. Perciò, anche quando si lascia andare a dichiarazioni criptiche, scatena immediatamente la curiosità dei fan. Ciò è accaduto recentemente, quando l'interprete storica di Un posto al sole ha pubblicato un singolare post sul suo profilo Instagram. Si tratta di un suo scatto fotografico seguito da un commento che lascia spazio all'immaginazione e con cui ha anticipato l'arrivo di sorprendenti colpi di scena. "Ancora tanti retroscena da scoprire e verità da svelare. Io e Marina siamo pronte, e voi?", ha commentato l'attrice.

Non è escluso quindi che tra i componenti del triangolo ci siano ancora dei segreti che potrebbero presto venire a galla.

Nina Soldano parla di 'retroscena da scoprire' nelle prossime puntate di Un posto al sole

Di quali retroscena parla Nina Soldano? Potrebbe trattarsi dell'inaspettata alleanza tra Lara e Fabrizio, oppure delle tensioni tra le due donne. Tuttavia, l'interrogativo permane, ma una cosa è certa. Un posto al sole trova sempre il modo di sorprendere il pubblico.

Nelle puntate attualmente in onda su Rai 3 Lara ha appreso di essere soltanto un ripiego per Ferri, perché l'uomo ama ancora l'ex moglie. Per questo motivo la donna si è avvicinata al marito di Marina, Fabrizio Rosato. Quest'ultimo, dal canto suo, è venuto a conoscenza del tradimento della consorte e ha chiesto la separazione.

Nelle prossime puntate della soap opera la situazione si complicherà. L'astio tra Lara e Marina aumenterà, al punto che la Giordano commetterà un gesto avventato verso la sua nemica che considera la causa dei suoi fallimenti. Le anticipazioni in rete rivelano che la donna sentirà di aver vissuto troppi momenti spiacevoli e partire per Londra le sembrerà un buon modo per mettersi tutto alle spalle. Questo viaggio, dunque, potrebbe essere una svolta importante per Marina.