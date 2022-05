Le nuove puntate di Un posto al sole si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese per tutti gli appassionati e fan della soap opera.

Al centro dell'attenzione delle prossime puntate ci saranno le vicende del triangolo che vede coinvolti Marina, Lara e Roberto.

I colpi di scena non mancheranno e, a svelare dei retroscena su quello che succederà nei prossimi appuntamenti, ci ha pensato l'attrice Chiara Conti, tra i volti simbolo della soap che sfiora i due milioni di spettatori a serata.

Lara incinta e Roberto non la prende bene: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per Roberto Ferri non è stato facile accettare la notizia della gravidanza di Lara, complice il fatto che in questo ultimo periodo, ha capito di non essere realmente innamorato di lui.

Il cuore di Roberto, infatti, è tornato a battere per la sua ex fidanzata storica Marina Giordano al punto da chiedere a Lara di procedere con l'aborto e quindi rinunciare a questo bambino.

La reazione della donna, però, non sarà affatto positiva e andrà avanti per la sua strada, desiderosa di diventare mamma anche se Ferri si dirà contrario e contrariato da questa gravidanza.

Retroscena Un posto al sole: cosa succederà tra Lara, Roberto e Marina

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole? A svelare un po' di retroscena sulla soap opera serale di Rai 3, ci ha pensato proprio l'attrice che veste i panni di Lara Martinelli, la quale ha confermato che ci saranno dei grandi scossoni nelle trame della soap.

Roberto Ferri, infatti, si ritroverà in grande crisi tra le due donne che popolano la sua vita ma alla fine farà la sua scelta finale.

Tra Roberto e Marina, infatti, tornerà ad accendersi la fiamma della passione e i due vivranno dei momenti di grande intensità insieme.

Roberto sceglie Marina e divampa la passione: retroscena Upas nuove puntate

Lo scoccare della scintilla tra Roberto e la sua storica amante, li porterà a vivere dei bollenti incontri ravvicinati confermando di fatto l'intenzione dell'uomo di tornare tra le braccia della Giordano.

A tal proposito, l'attrice di Lara ha fatto sapere che nelle nuove puntate di Un posto al sole che saranno in onda durante l'estate su Rai 3, Roberto vorrà che Marina diventi la sua compagna di vita e quindi che tornino insieme ufficialmente.

Un duro colpo per Lara che, nonostante tutto, andrà sempre avanti per la sua strada e non avrà alcuna intenzione di "mollare la presa" nei confronti di Ferri.

Lara, infatti, non si arrenderà e continuerà a desiderare Roberto proprio come ha sempre fatto in tutti questi mesi.

La nascita del bambino potrebbe permettere ai due di riavvicinarsi oppure segnerà definitivamente il loro allontanamento?

Lo scopriremo nelle nuove puntate della soap opera di Rai 3, che proseguirà la regolare messa in onda per tutto il periodo estivo.