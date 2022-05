Da non perdere le nuove puntate di Beautiful su Canale 5. Le anticipazioni dei prossimi episodi vedono Thomas in grande difficoltà dopo aver appreso della morte di Vinny, il suo migliore amico. Steffy ha scoperto che il test di paternità è stato alterato proprio da quest'ultimo, ma la felicità di poter crescere il suo bambino con Finn è stata così grande da non averle fatto nemmeno passare per la testa la voglia di vendicarsi. Hope e Liam stanno passando un periodo difficile e la serenità sembra una chimera. Presto le trame prenderanno una piega tragica e inaspettata.

Anticipazioni Beautiful: Liam perde il controllo

Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope confonderà Liam riguardo il loro rapporto. Se in un primo momento proverà a perdonarlo, con il passare del tempo tornerà sui suoi passi, non riuscendo a dimenticare il tradimento con Steffy.

In una serata dove il romanticismo sarà alle stelle, Hope bacerà Liam che, estasiato, correrà da Bill per raccontargli quanto successo. I due alzeranno un po' il gomito, facendo l'errore di mettersi alla guida.

Liam e Bill sentiranno un rumore sordo e, solo dopo essere scesi dalla macchina, si accorgeranno di aver investito un ragazzo. La vittima non è altro che Vinny.

Presi dal panico lasceranno Vinny sul ciglio della strada e torneranno in fretta e furia a casa, dove Liam inizierà a perdere il controllo e, in preda al panico, dirà a suo padre di voler chiamare la polizia.

Bill ordina a Liam di farsi una doccia

A differenza del figlio, Bill resterà calmo e freddo. Ordinerà a Liam di farsi una doccia, visto che il Dna di Vinny potrebbe essere rimasto sui loro vestiti. Ora la cosa più importante è nascondere ogni prova che possa incastrarli.

Liam non riuscirà a mantenere la lucidità e nei giorni seguenti verrà assalito dai sensi di colpa.

Hope noterà il suo strano comportamento, ma di certo non può immaginare a cosa sia dovuto.

Thomas destabilizza Hope, spoiler Beautiful

Nel frattempo arriverà una telefonata a Hope, che verrà chiamata in ospedale per identificare un corpo. Insieme a lei ci sarà Thomas, che non se la sentirà di lasciarla sola. Entrambi si troveranno davanti al corpo del povero Vinny.

Gli inquirenti capiranno immediatamente che non si tratta di un incidente e apriranno le indagini. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Thomas si dirà pronto a vendicare la morte di Vinny, qualora non si risalga ai responsabili di quel terribile incidente.

Tornati a casa, Thomas rifletterà su quanto successo e si sentirà in colpa: "A tutti gli effetti, Vinny è morto per me". Già, perché se non avesse falsificato il test di Steffy per riportare Hope nelle sue braccia sarebbe ancora vivo.

Hope proverà a consolare il disperato giovane Forrester, senza immaginare minimamente che il responsabile dell'incidente è più vicino di quanto possa pensare.