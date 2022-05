Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 23 a venerdì 27 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Silvia posticiperà la sua partenza per stare insieme a Rossella che starà vivendo un momento davvero difficile. Infatti, la ragazza si ritroverà a dover affrontare una crisi personale e anche professionale. Infatti, Rossella si renderà conto di stare davvero male, nel momento in cui metterà a rischio la vita di un paziente.

Intanto, Lara vorrà portare avanti la sua gravidanza, anche se Roberto Ferri sarà totalmente in disaccordo. La donna però troverà conforto in un alleato inaspettato: Filippo. Quest'ultimo ragionerà attentamente sul comportamento del padre.

Silvia rimanderà la partenza per stare vicino a sua figlia

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Silvia posticiperà la sua partenza per Bari perché vorrà stare vicino a sua figlia che starà vivendo un momento difficile e avrà bisogno d'aiuto. Intanto, Angela e Franco diranno a Bianca che dovrà essere collaborativa per individuare l'autore delle web challenge online.

Nel mentre, Rossella subirà una ramanzina da Ornella dopo il duro scontro con Virginia.

Allo stesso tempo, Riccardo tenterà di avere un confronto con la figlia di Silvia, che però starà davvero male e ciò rischierà di compromettere anche la sua professionalità.

Invece, Micaela e Manuela chiederanno a Niko di poter passare le vacanze estive con Jimmy, ma il loro programma desterà qualche preoccupazione nel ragazzo.

Rossella sarà sempre più in crisi e metterà a rischio la vita di un paziente

Successivamente, Lara sarà più determinata che mai a portare avanti la gravidanza e per questo continuerà ad opporsi a Roberto Ferri che invece sarà totalmente in disaccordo. In tutto ciò la donna troverà conforto in un alleato del tutto inaspettato.

Rossella invece metterà a rischio la vita di un paziente e si renderà conto di essere sempre più in crisi sia a livello personale che lavorativo.

Nel frattempo, Roberto continuerà ad essere contrario alla gravidanza di Lara, ma Filippo rifletterà sul comportamento del padre. Intanto, nel quartiere ci saranno tantissimi arresti nell'operazione guidata da Nicotera e ciò porterà il clan Argento a riorganizzarsi.

Infine, Rossella assisterà sempre più confusa allo strano riavvicinamento tra Michele e sua madre Silvia. Infatti, quest'ultima dopo che avrà rimandato la sua partenza per Bari, si riavvicinerà anche un pò inaspettatamente al giornalista con cui aveva già una relazione in passato.