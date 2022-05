Da qualche puntata a Uomini e donne ha fatto il suo arrivo Marco, un affascinante cavaliere di 37 anni che è riuscito ad attirare l'attenzione di Ida Platano. Tra i due ci sono stati anche dei baci ma, dalle anticipazioni su ciò che non è ancora andato in onda, si sa che Ida interromperà la conoscenza con Marco pare a causa di Riccardo Guarnieri.

Chi è Marco, il nuovo cavaliere arrivato a U&D per corteggiare Ida

Il pubblico di Uomini e donne non ha potuto fare a meno di notare la prestanza fisica di Marco, il nuovo cavaliere del Trono Over arrivato in studio da qualche settimana.

L'uomo ha scelto di corteggiare Ida Platano, la quale ha accettato ben volentieri di uscire insieme a lui. Non si hanno molte informazioni riguardo a Marco. Si sa solo che lavora nel campo metalmeccanico. È single da molti anni, non è mai stato sposato e non ha figli. Ama lo sport e la palestra, tanto che lui stesso ha dichiarato di allenarsi tutti i giorni. I risultati si vedono, visto che la sua prestanza fisica non è certo passata inosservata.

Ida Platano e Marco: scattano i primi baci

Marco vive in provincia di Milano, ha 37 anni e quindi di qualche anno più giovane di Ida Platano. Inizialmente la dama aveva mostrato qualche titubanza proprio per l'età del suo corteggiatore, ma pare che tutto sia passato in secondo piano, visto che tra i due ci sono stati quasi subito dei baci.

pare che sia proprio marco il misterioso uomo con il quale Ida era stata pizzicata qualche settimana fa in un locale di Brescia in teneri atteggiamenti. Le premesse sono sembrate buone sin dall'inizio di questa conoscenza ma a quanto pare, nelle ultime registrazioni di Uomini e donne qualcosa è cambiato.

Colpo di scena a Uomini e donne: Ida molla Marco e dà una chance a Riccardo

Scorrendo le anticipazioni su ciò che non è ancora andato in onda su canale 5, si viene a sapere che Ida Platano chiuderà inaspettatamente la conoscenza con Marco. Proprio così, la dama bresciana sembrerà voler dare un'altra occasione al suo ex Riccardo Guarnieri.

Una svolta clamorosa, anche se non del tutto inaspettata per i fan che seguono da tempo Uomini e donne. Era chiaro a tutti che Ida provasse ancora dei sentimenti per Riccardo e quanto accaduto nelle ultime registrazioni pare esserne la conferma. Non si sa cosa succederà tra loro, visto che al momento hanno deciso solo di uscire a cena insieme. Non si sa neppure che fine farà il cavaliere Marco, se rimarrà o meno nel parterre di Uomini e donne, magari per conoscere un'altra dama. Per conoscere gli sviluppi di questa vicenda, non resta che seguire i nuovi appuntamenti di Uomini e donne in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.