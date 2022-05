Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di mercoledì 18 maggio, ci saranno colpi di scena e novità che riguarderanno Niko e Alberto e le divergenze di opinione che avranno i due avvocati. Nel frattempo, nella scuola dove insegna Viola scatterà l'allarme antincendio, mentre Marina farà un gesto inconsulto verso Lara.

Un posto al sole, anticipazioni 18 maggio: Niko e Alberto ai ferri corti

L'idillio lavorativo di Niko e Alberto sembra destinato a terminare.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che fra i due avvocati ci sarà maretta. Da qualche tempo, Alberto aveva iniziato una collaborazione con Niko, trovando impiego nel suo studio legale e le cose, inizialmente, sembravano andare a gonfie vele. Qualche mese fa, Renato aveva avvertito suo figlio di evitare di lavorare a stretto contatto con l'avvocato Palladini, per via del suo carattere e dei suoi trascorsi, ma il giovane Poggi aveva fatto di testa sua. Le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano quali saranno le motivazioni che porteranno il papà di Jimmy e l'ex compagno di Clara a litigare e se termineranno la loro collaborazione.

Un posto al sole, puntata 18 maggio: nella scuola di Viola suona l'allarme antincendio

Nel frattempo, anche la vita lavorativa di Viola non sarà tutta rose e fiori. La professoressa Bruni, infatti, tenterà di parlare ai suoi alunni di criminalità e, per farlo, coinvolgerà Michele. Saviani, infatti, è un giornalista ed è stato spesso impegnato, durante la sua carriera professionale, ad occuparsi della lotta contro la camorra.

Purtroppo, le buone intenzioni di Viola andranno in fumo, perché qualcuno a scuola farà scattare l'allarme antincendio. Al momento, non è chiaro chi sarà il colpevole del sabotaggio nell'istituto dove studia Bianca e se ci saranno conseguenze a causa dell'evento. Inoltre, attualmente, le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 18 maggio non rivelano se il colpevole verrà trovato e se sarà punito.

Un posto al sole, episodio 18 maggio: Marina sa che Lara è la causa del suo fallimento

Durante la serata, inoltre, verranno trattate le vicende di Marina e Lara. Giordano riuscirà a realizzare che Martinelli è stata la causa di ogni suo più grande fallimento. A quel punto, la mamma di Elena si preparerà a fare un gesto inconsulto ai danni della sua nemica. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non forniscono ulteriori dettagli in merito alla vicenda e cosa ordirà l'ex moglie di Roberto Ferri nei confronti della sua avversaria. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea.