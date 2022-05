Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 9 al 13 maggio, rivelano che Niko si scontrerà duramente con Alberto Palladini in merito alla gestione dei clienti dello studio legale. Nel frattempo il piccolo Jimmy, in difficoltà con i compiti, dovrà ricorrere all'aiuto della "temibile" Giuditta.

Roberto, stufo delle continue intromissioni di Lara, escogiterà un modo per liberarsene. Ferri però non sa che la donna ha in serbo un asso nella manica.

Il magistrato Nicotera cercherà di assicurare alla giustizia un pericoloso boss della camorra e in questa vicenda si troverà coinvolta, suo malgrado, anche Viola.

Nel frattempo Bianca sarà sospettata di una nuova scritta sulla lavagna, ma stavolta la bimba potrebbe essere davvero innocente. Roso dai sensi di colpa per essere andato a letto con Virginia, Riccardo deciderà di troncare definitivamente con Rossella.

Guido svelerà a Mariella i suoi sospetti in merito al presunto tradimento di Bruno ai danni di Sasà. Giancarlo rivelerà a Silvia di dover lasciare Napoli per lavoro, mettendo in moto una serie di meccanismi che metterà in serio pericolo la loro relazione.

Lunedì 9 maggio: Riccardo è andato a letto con Virginia

Riccardo si sentirà tremendamente in colpa dopo aver avuto un rapporto intimo con Virginia (Desirée Noferini). Nel frattempo Rossella, ignara di tutto, cercherà di far pace con l'uomo ma si renderà però subito conto che qualcosa non va.

Mariella (Antonella Prisco) costringerà Guido (Germano Bellavia) a rivelargli tutto quello che ha scoperto sul doppio gioco di di Bruno (Giovanni Caso) ai danni di Cerruti (Cosimo Alberti).

Martedì 10 maggio: Silvia litiga con Michele

Riccardo (Mauro Racanati), divorato dai sensi di colpa, prenderà una decisione molto drastica in merito alla sua relazione con Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Silvia (Luisa Amatucci) avrà un'accesa discussione con Michele (Alberto Rossi) ed in seguito riceverà una proposta spiazzante da parte di Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).

Mariella deciderà di intervenire in prima persona nel rapporto tra il dottor Sarti e Sasà Cerruti.

Niko (Luca Turco) si renderà conto che non è affatto semplice tenere a bada l'eccessiva invadenza da parte di Alberto (Maurizio Aiello).

Mercoledì 11 maggio: Viola riceve un allarmante avvertimento

Viola (Ilenia Lazzarin) riceverà un preoccupante avvertimento, nel frattempo Eugenio (Paolo Romano) dovrà portare a termine una delicatissima operazione anti-camorra.

Nonostante non riesca ancora a crederci, Rossella dovrà fare i conti con la dolorosa rottura con Riccardo.

Silvia e Giancarlo valuteranno i pro e i contro di una relazione a distanza, adesso che l'uomo ha scoperto di doversi trasferire a Bari per lavoro.

Giovedì 12 maggio: Lara fa una scoperta sconvolgente

Marina (Nina Soldano) continuerà a portare avanti la sua personale battaglia contro Lara (Chiara Conti), mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà sempre più insofferente dinanzi alle loro continue liti.

Nel frattempo la Martinelli farà una scoperta sorprendente che potrebbe tornarle molto utile.

L'arresto di un famigerato boss porterà scompiglio nel quartiere dove si trova il centro di ascolto di Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo). Nel frattempo la piccola Bianca si troverà nuovamente nei guai a scuola.

Rossella non vorrà dare nessuna possibilità a Riccardo di tornare sui suoi passi, mentre Silvia chiederà a Mariella un consiglio in merito a Giancarlo.

Venerdì 13 maggio: Niko contro Alberto

Ferri, stanco delle continue intromissioni di Lara, cercherà un modo per sbarazzarsene, ma quest'ultima avrà in serbo una carta vincente da giocarsi.

Dopo aver discusso assieme ad Angela, Giulia e la piccola Bianca (Sofia Piccirillo), Viola si convincerà del fatto che la bambina non c'entri nulla con la scritta alla lavagna e deciderà di non parlarne ad Eugenio.

Niko si scontrerà con con Alberto in merito alla gestione dei clienti dello studio. Nel frattempo il piccolo Jimmy si farà aiutare coi compiti da Giuditta.