Le prossime puntate di Un posto al sole avranno trame ricche di colpi di scena. Le anticipazioni trapelate riguardo gli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno si preannunciano ad alta tensione. A tal proposito, Raffaele Giordano verrà minacciato e aggredito da Lello Valsano e altri malavitosi, desiderosi di vendicarsi di Eugenio Nicotera. Il portiere di Palazzo Palladini sarà accerchiato dai delinquenti e colpito con un pugno allo stomaco e finirà in ospedale.

Un posto al sole, anticipazioni al 3/6: Raffaele Giordano viene avvicinato da Lello Valsano

Eugenio Nicotera e Viola Bruni sono tornati a Napoli dopo alcuni mesi trascorsi a Torino. La coppia, infatti, si è trasferita al nord a causa del lavoro del magistrato. Rientrato nel capoluogo campano, il genero di Raffaele e la sua squadra sono riusciti ad arrestare un boss e, pertanto, nei prossimi episodi, questo accadimento porterà delle gravi conseguenze ad alcuni dei personaggi della soap partenopea. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, Giordano si recherà al vivaio, per comprare una pianta per Giuditta, in modo da aiutare suo cognato Renato. Purtroppo, però, una volta giunto al negozio, il marito di Ornella verrà avvicinato da Lello Valsano.

Le anticipazioni trapelate sulle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo dal 30 maggio al 3 giugno rivelano che Raffaele verrà fermato dal criminale, con una scusa.

Un posto al sole, episodi al 3/6: Raffaele Giordano viene accerchiato e colpito con un pugno allo stomaco

Nel dettaglio, il portiere di Palazzo Palladini dovrà fare i conti con Lello Valsano e altri loschi individui.

I malavitosi, infatti, saranno in cerca di vendetta e vorranno colpire gli affetti di Eugenio Nicotera, colpevole di avere arrestato il boss del loro clan. Raffaele Giordano, a quel punto, tenterà di fare di tutto per riuscire da divincolarsi ma, purtroppo, verrà accerchiato. Il marito di Ornella non riuscirà a liberarsi e riuscirà a capire come mai è stato fermato.

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in televisione fino al 3 giugno rivelano che Lello Valsano affiderà a Giordano il compito di scoprire chi è stato il traditore del clan, che ha aiutato le forze dell'ordine a fare arrestare il boss. Purtroppo, Raffaele verrà colpito con un pugno allo stomaco e minacciato.

Un posto al sole, puntate al 3/6: Raffaele Giordano finisce in ospedale

Il colpo ricevuto da Raffaele sarà soltanto un avvertimento. L'intento dei malavitosi, infatti, sarà quello di ottenere informazioni da Giordano, altrimenti, finiranno nei guai anche altri membri della sua famiglia. Cosa farà, a quel punto, il papà di Diego? Il portiere collaborerà con i malavitosi per proteggere i suoi cari?

L'unica cosa certa, al momento, è che il marito di Ornella finirà in ospedale a causa del pugno allo stomaco. Una volta giunto nella struttura ospedaliera, la situazione precipiterà, perché la dottoressa Bruni verrà avvicinata da Lello Valsano. Cosa accadrà alla mamma di Viola? Subirà anche lei minacce? Qualcuno farà del male ad altri inquilini di Palazzo Palladini? Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della soap partenopea.