La soap opera spagnola Una vita continua ad andare in onda su Canale 5. Gli spoiler degli episodi in onda sul piccolo schermo italiano dall’8 al 14 maggio 2022, dicono che il commissario Aurelio Mendez dopo essere sparito nel nulla finirà in ospedale e la sua salute al momento non sarà per niente rassicurante. Alodia Exposito invece perderà i sensi quando Ignacio le dirà di non voler sapere niente di lei se dovesse aspettare un figlio da lui.

Spoiler Una vita, al 14/05: Marco non accetta le scuse di Aurelio

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 8 a sabato 14 maggio, Genoveva inviterà Aurelio a fidarsi di Felipe, poiché consentirà a sua sorella Natalia di tornare in libertà.

Salmeron intanto cercherà di capire per quale motivo la giovane Quesada quando ha avuto dei brutti incubi ha pronunciato il nome di Marcos più volte. Quest’ultimo intanto rifiuterà le scuse di Aurelio, invece Genoveva sarà decisa a scoprire quale segreto del passato hanno in comune Natalia e Bacigalupe. Intanto quest’ultimo e il messicano si faranno delle minacce a vicenda per le strade di Acacias 38: a evitare il peggio ci penserà Anabel con il suo provvidenziale intervento.

Marcos, dopo aver discusso con la figlia, deciderà di mandarla in convento per qualche giorno. Appena saprà che la sorella di Aurelio a breve uscirà dal carcere, Bacigalupe chiederà a Pierre Caron di affrettare l’estradizione in Francia della fanciulla.

Roberto e Sabina diretti a Istanbul, Miguel commette un furto a casa di Bacigalupe

Miguel dopo aver appreso di essere orfano, prometterà a Roberto che non denuncerà lui e Sabina. Successivamente l’ex fidanzato di Anabel chiederà ai nonni di rubare la cassaforte di Bacigalupe.

Daniela verrà sorpresa da Miguel mentre starà cercando delle prove contro gli Olmedo nella cantina: la domestica verrà accusata dal ragazzo di essersi presa gioco di lui.

Dopo essersi lasciato andare alla passione con Daniela, Miguel troverà una lettera d’addio da parte della stessa, in cui dirà agli Olmedo che li denuncerà. Miguel racconterà una menzogna a Marcos per farlo uscire di casa: però quest’ultimo rientrerà all’improvviso e coglierà il giovane in flagrante mentre è procinto di aprire la sua cassaforte.

Nonostante ciò Miguel riuscirà ad assicurarsi un bottino per merito della complicità di Roberto, dopodiché lo donerà ad Alberto, invitandolo a usarlo per la causa. A questo punto Roberto e Sabina se ne andranno da Acacias 38 per partire alla volta di Istanbul, invece Miguel dirà ad Alberto che si recherà in Svizzera per ricongiungersi con i suoi genitori e la donna che ha fatto breccia nel suo cuore.

Ramon preoccupato, Alodia ha un mancamento

Ramon non nasconderà la sua evidente preoccupazione appena verrà pubblicata l’intervista di suo figlio Antonito. Quest’ultimo dopo aver deciso di lasciare quartiere con la moglie Lolita e il figlio Moncho, sarà parecchio agitato quando riceverà richiesta di colloquio privato da parte del presidente del governo Datos.

Carmen intanto proporrà a Ramon di rilevare il ristorante Nuovo Secolo per avere un’attività tutta sua, senza sapere che anche Liberto ha fatto la stessa richiesta a Rosina.

Quando Alodia sospetterà una presunta gravidanza, Ignacio non perderà tempo per tranquillizzarla. Appena quest’ultima immaginerà il proprio futuro accanto all'uomo, la domestica Casilda cercherà di farla ragionare. Ignacio farà capire chiaramente ad Alodia che qualora lei dovesse essere davvero in dolce attesa, lui non si assumerebbe la responsabilità di padre. A questo punto Alodia avrà un mancamento sotto lo sguardo di Bellita.

Josè Miguel apprende che Ignacio commercia scheletri umani, Mendez in ospedale

Mentre di Mendez continuerà a non esserci alcuna traccia, Josè Miguel farà da solo delle indagini su Ignacio e verrà a conoscenza che sta tramando qualcosa con Florencio: il parente di Bellita quando Dominguez gli farà delle strane domande ed eviterà di incontrare il suo amico.

Josè Miguel sorprenderà Ignacio e Florencio intenti a rubare scheletri umani da un cimitero: il signor Dominguez dopo aver appreso che il parente di sua moglie commercia in maniera clandestina, lo inviterà a interrompere subito questa pratica.

Infine ci sarà il ritrovamento di Mendez, che però verrà ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute: Felipe e Belda apprenderanno che il commissario prima di essere aggredito ha scritto sul suo taccuino il nome Soledad.