Continua a stupire sempre più, la telenovela spagnola Una vita. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5, raccontano che l’uscita di scena di Marcos Bacigalupe sarà seguita da quella di altri due personaggi. Natalia Quesada dopo essersi fatta arrestare verrà dichiarata morta per un finto suicidio, visto che in realtà a ucciderla sarà una detenuta ingaggiata da Genoveva Salmeron. Anabel invece durante una terribile esplosione morirà per mano del marito Aurelio, che alla stessa maniera della sua amante si libererà della sua scomoda nemica.

Spoiler Una vita: Felipe finisce in carcere dopo la morte di Marcos

Nelle prossime puntate italiane ci sarà la morte di Marcos che verrà accoltellato da Natalia, quando sarà in procinto di approfittarsi di Genoveva. A questo punto Felipe tramite un biglietto scritto dalla sua ex moglie, apprenderà che Bacigalupe è intenzionato ad abusare di nuovo della giovane Quesada: l’avvocato non perderà tempo per recarsi nell’appartamento di Salmeron, in cui troverà il corpo senza vita del padre di Anabel. Purtroppo si tratterà di una trappola, poiché Alvarez Hermoso dopo essere stato sorpreso da Jacinto intento a toccare l’arma con cui Natalia ha messo fine all’esistenza del suo acerrimo nemico verrà arrestato ingiustamente.

Genoveva farà credere alle autorità che il suo ex marito ha preso le difese di Natalia, mentre quest’ultima dopo aver capito che la sua alleata si è presa gioco di lei assalita dai sensi di colpa si costituirà alla polizia, ammettendo di essere l’assassina di Marcos. Non appena Felipe verrà scarcerato Genoveva farà i conti con Aurelio, che sarà abbastanza furioso per aver coinvolto sua sorella con il terribile accaduto.

Scoppia una bomba ad Acacias 38, Aurelio mette fine all’esistenza di Anabel

A complicare la situazione sarà lo scoppio improvviso di una bomba nel quartiere iberico, un attentato organizzato dalla domestica Soledad su ordine del suo ex amante Fausto Salazar: Genoveva pur avendo stretto un’alleanza con gli anarchici, non perderà tempo per aiutare i cittadini fingendosi estranea alla sciagura.

Salmeron però non presterà soccorso all’ex marito Felipe, quando avrà una crisi respiratoria. La darklady inoltre non appena capirà che Natalia si è fatta arrestare per far tornare in libertà l’avvocato, assolderà una detenuta per farla uccidere: il piano di Genoveva andrà a buon fine, visto che la Quesada morirà dopo essere stata rinchiusa in una nuova cella.

Intanto Anabel dopo aver convolato a nozze con Aurelio, si troverà in chiesa nel momento della deflagrazione dell’ordigno per organizzare il funerale del defunto padre, e non perderà tempo per mettersi alla ricerca del suo sposo quando si renderà conto che una bomba ha sconvolto Acacias 38. Aurelio non appena si ricongiungerà con la sua amata dopo averle chiesto perdono la pugnalerà causandone il decesso, con l’obiettivo di riuscire a impossessarsi del patrimonio dei Bacigalupe e sposare Genoveva.