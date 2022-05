Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 9 al 13 maggio preannunciano delle novità all'orizzonte. In particolar modo la vita privata di Silvia potrebbe subire non pochi cambiamenti. La donna difatti, dopo la crisi matrimoniale innescatasi con Michele, ha iniziato una relazione con Giancarlo. Saviani, scoperta la tresca della consorte, ha preferito porre fine al loro matrimonio, nonostante amasse ancora la moglie. A questo punto Todisco e Silvia hanno potuto vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, nonostante le reticenze di Rossella.

Secondo gli spoiler, però, l'idillio fra i due potrebbe ben presto rompersi, dato che Giancarlo comunicherà alla compagna di doversi trasferire per lavoro in un'altra città.

Upas, anticipazioni 9-13 maggio: Todisco deve trasferirsi per lavoro

Giancarlo è entrato nel cast di Upas da circa un anno, presentandosi come un cliente del Caffè Vulcano. Il bancario, dai toni garbati e appassionato di cinema, ha interagito fin da subito con la proprietaria del bar. Fra i due in poco tempo è venuta a crearsi una certa simpatia, andata ben oltre il semplice rapporto proprietario-cliente. Complice la crisi matrimoniale già in atto con Michele, la donna ha finito per gettarsi tra le braccia del bancario. La relazione extraconiugale dei due è stata presto scoperta da Saviani, il quale ha lasciato libera la moglie di vivere il suo nuovo amore facendosi da parte.

Le vicende dei due amanti hanno tenuto banco per buona parte del 2021, suscitando l'interesse del pubblico. Tuttavia, da un po' di tempo a questa parte, la coppia risulta avere meno spazio all'interno delle trame della soap. In particolar modo il personaggio di Giancarlo appare solo in qualche scena, interagendo pochissimo con altri personaggi.

Secondo gli spoiler, però, ben presto si tornerà a parlare di loro. Nel corso delle puntate trasmesse dal 9 al 13 maggio, Todisco verrà informato dai suoi superiori riguardo a un suo possibile trasferimento in un'altra sede.

Upas, spoiler: Giancarlo informa Silvia del suo trasferimento

Le anticipazioni, relative alle puntate di Upas in onda sino al 13 maggio rivelano che Giancarlo, dopo aver appreso del suo possibile trasferimento, informerà Silvia della novità e le farà un'inaspettata proposta.

Discuteranno anche a lungo sulle ripercussioni che il trasferimento di Giancarlo potrebbe portare nel loro rapporto. La donna condividerà questo momento di crisi con la figlia Rossella e sarà sempre più dubbiosa sul futuro con il suo compagno. Per questo deciderà di chiedere consiglio anche a Mariella.

La proprietaria di Caffè Vulcano, del resto, potrebbe avere non poche difficoltà a seguire l'uomo altrove, avendo un'attività ben avviata a Napoli.