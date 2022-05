In Una vita nel corso delle puntate in onda nel mese di maggio i telespettatori assisteranno all'addio degli Olmedo. Sia Miguel che Roberto e Sabina lasceranno Acacias. Miguel in particolare lo farà dopo aver derubato Marcos Bacigalupe. Intanto Natalia, ancora in carcere con l'accusa di spionaggio, si ammalerà.

Anticipazioni Una vita: Natalia si ammala in carcere, Anabel in convento

Nel corso del mese di maggio, le trame di Una vita si faranno più avvincenti. Natalia verrà arrestata con l'accusa di essere una spia dei tedeschi. Sarà Felipe ad occuparsi della sua difesa e in questo frangente, tra l'avvocato e Genoveva, ci sarà una sorta di tregua.

Anabel riuscirà ad evitare che un confronto tra Marcos e Aurelio finisca nel peggiore dei modi. In seguito la ragazza litigherà pesantemente con il padre, il quale deciderà di rinchiuderla in convento. Genoveva invece, farà visita a Natalia in carcere proprio nel momento in cui la giovane Quesada avrà un incubo. Salmeron capirà che quei brutti sogni saranno legati a qualcosa accaduto in passato con Marcos. In carcere, Natalia si ammalerà e avrà la febbre.

Miguel smaschera Daniela poi deruba Marcos

Da tempo nella soap Una vita Sabina nutrirà dei sospetti sulla giovane cameriera Daniela. Miguel inizialmente, non crederà alla nonna ed anzi arriverà a baciare Daniela. In seguito però, anche il giovane Olmedo comincerà a dubitare della ragazza.

Miguel chiederà al nonno di raccontargli la verità sulla famosa rapina in Svizzera e scoprirà che i suoi genitori in realtà non saranno morti, ma che si troveranno in carcere. Successivamente, Miguel sorprenderà Daniela in cantina intenta a cercare le prove contro gli Olmedo. Miguel si infurierà con la ragazza, soprattutto dopo che lei gli confesserà di essere una spia.

Dopo questo confronto, la cameriera deciderà di lasciare Acacias, senza però denunciare Sabina e Roberto. A questo punto, Miguel, in possesso della combinazione della cassaforte di Marcos, si introdurrà di nascosto in casa Bacigalupe. Il giovane Olmedo ruberà del denaro, ma verrà colto in flagrante dal padrone di casa.

Dopo aver rapinato Marcos, Miguel e i nonni lasciano Acacias

Per Miguel le cose sembreranno mettersi male, visto che Marcos vorrà chiamare la polizia. Fortunatamente in soccorso del nipote arriverà Roberto il quale lo aiuterà a fuggire, non prima di aver fatto perdere i sensi a Marcos, lasciandolo poi legato. Sarà Soledad a ritrovare il suo signore. Miguel consegnerà il denaro della rapina ad Alberto, poi lascerà per sempre Acacias con direzione Svizzera. Anche i suoi nonni diranno addio al quartiere. Felipe successivamente, riceverà una lettera proprio di Miguel con la quale il giovane gli chiederà di gestire la vendita del ristorante. Dunque, nel corso di questo mese di maggio, i telespettatori di Una vita saluteranno la famiglia Olmedo.