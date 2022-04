Uomini e donne va in pausa per tutta la stagione estiva. Anche quest'anno, la programmazione del daytime di Canale 5 subirà delle modifiche importanti legate al daytime.

Come di consueto, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi osserverà un lungo periodo di stop durante il periodo della calda stagione estiva, salvo poi tornare a settembre.

E, nei mesi in cui non ci sarà spazio per le vicende dei protagonisti del trono classico e over, ecco che Mediaset punterà su una nuova soap opera proveniente dalla Spagna.

Chiude Uomini e donne: da giugno il lungo stop nella programmazione Mediaset

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione Mediaset di questa estate rivelano che le prime novità ci saranno a partire dal prossimo giugno, quando si assisterà all'uscita di scena della trasmissione Uomini e donne, dal palinsesto di Canale 5.

Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi non verrà trasmesso nella fascia del daytime pomeridiano estivo: andrà in pausa fino al prossimo settembre 2022, quando poi ricomincerà la consueta programmazione.

Per tutta l'estate, quindi, i telespettatori di Uomini e donne si ritroveranno orfani delle vicende di Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e di tutti gli altri protagonisti del trono over che, tuttavia, terranno banco sicuramente sui social.

La nuova soap Un altro domani prende il posto di Uomini e donne

Ma cosa ci sarà al posto di Uomini e donne? Il palinsesto dell'estate Mediaset potrà contare sul debutto di una nuova soap opera acquistata dalla Spagna, che si appresta a conquistare il pubblico italiano.

Si chiama "Un altro domani" (titolo originale: Dos Vidas) e sarà trasmessa dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 16.00 circa, ossia nella stessa fascia oraria del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Dopo il grande successo di Una Vita (che sarà regolarmente in onda per tutta l'estate) e della soap opera Il Segreto, ecco che Mediaset tornerà a puntare su un prodotto spagnolo per la programmazione estiva del Biscione, dopo che negli ultimi anni si è puntato molto sulle serie turche (in primis quelle con Can Yaman).

Salta l'appuntamento estivo con Temptation Island 2022

In attesa di vedere in onda questa nuova soap opera, va detto che per questa estate la De Filippi non proporrà in prime time neppure l'appuntamento con Temptation Island.

Il celebre reality show delle tentazioni, che tradizionalmente teneva banco durante la programmazione estiva di Canale 5, questa volta non è previsto nel palinsesto Mediaset del mese di giugno.

Al momento, infatti, sono previste solo le repliche di diversi show in prime time, tra cui Lo Show dei record e Scherzi a parte.