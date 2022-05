Proseguono i consueti appuntamenti con la soap iberica, Una vita, la quale va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica. Nel corso degli episodi non mancano mai gli attesi e avvincenti colpi di scena. Nella settimana che va dal 6 al 12 giugno, infatti, le sorti di Acacias potrebbero cambiare per sempre.

Prime anticipazioni su Una Vita

Nel corso delle prossime puntata di Una Vita, il giorno dell'attentato anarchico è arrivato. Per le strade di Acacias regnano il caos e il terrore. Diverse persone, purtroppo, perdono la vita e le sorti della città cambiano radicalmente.

Improvvisamente, la soap fa un tuffo in avanti. Esattamente cinque anni dopo il tragico evento, quando tutti i superstiti dell'attacco si impegnano ad organizzare una celebrazione commemorativa.

D'altronde, sono stati cinque anni molto difficili per tutto il vicinato e nessuno riesce a dimenticarlo. Soprattutto, è impossibile non pensare ai cari che sono morti. Tuttavia, durante tutte queste disgrazie, David e Valeria, una giovane coppia che sta per sposarsi, arriva in città. Nessuno, però, sa cosa nascondono in realtà.

Un cambiamento radicale in Una Vita

Ramon si ritrova a dover giustificare la sua assenza durante l'attentato avvenuto nel 1915, attirando su di sé le critiche di tutto il vicinato.

Tuttavia, insieme a Jacinto, trova il suo amico Felipe ferito e decide di curarlo senza accettare l'aiuto di Lolita.

Nel frattempo, in molti cominciano a nutrire dei sospetti nei confronti di David e cercano di capire che lavoro faccia. In particolare, Aurelio si preoccupa per la nuova coppia giunta in città, la quale si mostra sempre più vicino a loro.

Tuttavia, successivamente, chiede a David di collaborare, pretendendo assoluta obbedienza. Da questo momento, non può più vedere Valeria con gli occhi da amante. Inoltre, quest'ultima, viene invitata a cena da Genoveva, la quale è intenzionata ad approfondire la sua conoscenza.

Felipe e Ramon, invece, si ritrovano nuovamente a discutere durante la cena, ma fortunatamente Lolita giunge nel momento giusto per evitare che la situazione degeneri rovinosamente.

Altre anticipazioni su Una Vita

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, i colpi di scena sembrano non finire mai. In particolare, Felipe litiga anche con la nuova cameriera Fatima ed è intenzionato a buttarla fuori di casa. Tuttavia, Fabiana fa di tutto per evitare che lo faccia. Nel frattempo, Hortensia confessa a sua sorella di essere rimasta senza soldi. A sua volta, Rosina si confida e le dichiara di avere problemi economici anche lei.

Genoveva inizia ad avvicinarsi particolarmente a David, cercando di sedurlo, ma questi non ne vuole proprio sapere delle sue avances. Inoltre, continua a fingere di essere innamorato di Valeria, mostrandosi in pubblico mentre la bacia. Tuttavia, i due giovani si ritrovano a discutere sugli atteggiamenti di Genoveva e, proprio in quel momento, El Quesada fa loro visita ricordando alla ragazza che Rodrigo farà presto ritorno. Subito dopo Valeria suona il piano per lui.