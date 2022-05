Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 16 a domenica 22 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Genoveva andrà in carcere da Natalia e deciderà di passare la notte vicino alla sua amica. In questa circostanza, Quesada confesserà alla Salmeron che Marcos ha abusato di lei in passato.

Poco dopo, Soledad confesserà di aver ucciso Felicia e Marcos sarà sul punto di ucciderla, ma poi arriverà Anabel e tutti i piani dell'uomo verranno mandati all'aria.

Infine, Marcos andrà a scusarsi con Mendez e gli dirà che Soledad avrà confessato di aver ucciso Felicia.

Genoveva andrà in carcere da Natalia e passerà la notte vicino alla sua amica

Nelle puntate in onda settimana prossima, Eduardo Dato proporrà ad Antoñito di nominarlo ministro. Tutta la famiglia del Palacios si rallegrerà della notizia dell'uomo. Nel frattempo in carcere, Natalia riceverà la visita di Genoveva che non vorrà abbandonare l'amica in questi tempi duri. Inoltre, Salmeron riuscirà anche a passare la notte con Quesada. In questa circostanza, Natalia confesserà alla dark lady di Acacias 38 che Marcos avrà abusato di lei.

Nel mentre, Jacinto vedrà Servando e Fabiana litigare come due amanti.

Allo stesso tempo, Ignacio deciderà di lasciare la casa dello zio. Invece, Marcos riceverà la notizia che Anabel sarà fuggita dal convento e avrà iniziato lo sciopero della fame.

Poco dopo, Felipe verrà a sapere che dovrà presentarsi in carcere per liberare Natalia. Marcos invece scoprirà che Mendez sarà ancora vivo. L'uomo sarà in grave condizioni, ma pian piano si starà riprendendo in ospedale.

Soledad confesserà di aver ucciso Felicia

Successivamente, Marcos deciderà di andare a trovare Mendez e scoprirà finalmente l'assassino di Felicia. Nel mentre però, Soledad verrà a sapere dei piani del suo padrone e chiederà subito a Fausto di uccidere Mendez prima che sia troppo tardi. Invece, Anabel riceverà una misteriosa lettera da Aurelio.

Nel frattempo in ospedale, il commissario Belda fermerà una falsa infermiera che vorrà uccidere Méndez. Intanto Casilda convincerà Alodia a raccontare a Bellita della sua gravidanza e che il padre è Ignacio.

Infine, Soledad deciderà di prendere la dinamite in soffitta, ma si ritroverà a dover fare i conti con Marcos. Quest'ultimo starà per ucciderla, ma poi arriverà Anabel e i piani dell'uomo sarà rimandati. A quel punto Soledad fuggirà da Aurelio: quest'ultimo in cambio vorrà che la donna uccida un uomo. Marcos poi andrà a chiedere scusa a Mendez e gli dirà che Soledad avrà confessato di aver ucciso Felicia.