Wanna Marchi è uno dei personaggi televisivi più controversi. Volto di svariate trasmissioni commerciali tra gli anni '80 e '90, la donna è stata al centro di un'importante inchiesta giudiziaria per truffa. Il 4 marzo 2009 la donna si vide confermare in via definitiva la condanna a nove anni e sei mesi di reclusione per truffa aggravata nell'ambito delle televendite che conduceva in televisione.

Ora Marchi torna in tv, o per meglio dire su piattaforma streaming, con una docu-serie nuova di zecca che racconterà la sua storia. La serie sarà disponibile nei prossimi mesi su Netflix.

Questo progetto parte dal seguente assunto: "Se esiste Wanna Marchi, qualcuno voleva Wanna Marchi". All'epoca della sua attività in tv, Wanna operava come televenditrice, spesso affiancata da sua figlia Stefania e dal sedicente mago do Nascimiento. Netflix ha deciso di raccontare proprio l'imprenditrice televisiva, la cui caratteristica voce e il suo spirito effervescente sono diventati iconici a livello mediatico. La regina delle televendite ha sicuramente segnato un pezzo importante di storia, nel bene e nel male, della tv e della cronaca italiana. A smascherare l'operato truffaldino di Marchi e soci furono alcuni servizi di Striscia la notizia nel 2001.

Cosa sappiamo della docu-serie

Al momento si sa che la serie su Wanna Marchi sarà composta di quattro puntate.

Si intitolerà semplicemente Wanna. La produzione è di Gabriele Immirzi, mentre alla regia c'è Nicola Prosatore. Netflix sembra aver scelto di puntare ai personaggi noti al pubblico per le prossime produzioni televisive, raccontandone la vita e delineandone, inoltre, gli aspetti meno conosciuti. Wanna Marchi è indubbiamente un personaggio mainstream in Italia, ma non c'è mai stata occasione di raccontare la sua vera storia nei minimi particolari.

Una lunga carriera quella della presentatrice bolognese, costellata da rigenerazioni e retroscena che potrebbero stuzzicare la curiosità dei telespettatori.

Non c'è ancora una data d'uscita

Al momento non si sa ancora una precisa data di uscita della docu-serie Netflix incentrata su Wanna Marchi. Per ora è certo che il documentario sia stato annunciato come una delle novità della prossima stagione Netflix.

È dunque plausibile ipotizzare che sarà disponibile agli abbonati del servizio streaming tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. La produzione è di Fremantle Italy, la stessa di Un posto al sole.

Alla scoperta di Wanna Marchi su Netflix

Giovanni Bossetti, manager per i contenuti non fiction italiani, ha fornito ulteriori anticipazioni sulla docu-serie Wanna. Bossetti ha riferito che l'intenzione è quella di raccontare in maniera sorprendente storie già conosciute. Saranno messi in risalto aspetti più "sorprendenti" e più "sommersi" della vita di Wanna Marchi.

Sulla serie, l'autore Alessandro Garramone ha dichiarato: "L'idea sarebbe venuta a tutti i bambini degli anni '80, che hanno visto la televisione degli anni '80 e che a volte l'hanno anche subita.

Un giorno ci siamo messi a pensare a una cosa. Che si è spesso parlato di Wanna Marchi, ma che non si è mai raccontata tutta la storia di Wanna Marchi, che è una storia, per noi che ci stiamo lavorando da un po', abbastanza incredibile e in alcuni casi assolutamente inedita".