Continua su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni, compresa la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a sabato 28 maggio, Aurelio annuncerà a Genoveva che, presto nel quartiere, ci sarà un attentato anarchico e la donna penserà di far saltare in aria Marcos, per poi far ricadere tutte le colpe su Felipe. Inoltre, Carmen e Rosina si scontreranno per la gestione del ristorante, mentre Ignacio salverà la vita ad Alodia ma quando scoprirà di essere padre manifesterà subito l'intenzione di non volersi prendere le sue responsabilità.

Viene ritrovato il corpo senza vita di Caron

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 23 al 28 maggio, Aurelio porrà Soledad di fronte ad una scelta: se non toglierà la vita ad un'altra persona, lui non la nasconderà più e la lascerà al suo destino. La donna seguirà Pierre Caron e Marcos. In seguito, Natalia e Felipe faranno ritorno a casa e noteranno il corpo esamine di Caron [VIDEO]. Intanto, Ignacio ragionerà in merito all'idea di tornare nuovamente dagli zii.

Inoltre, Natalia si confronterà con Aurelio e lo accuserà di avere ucciso lui il diplomatico, ma lui negherà ogni cosa. L'uomo poi confesserà a Genoveva che l'autrice dell'omicidio è Soledad. Quest'ultima vorrà scappare via da Acacias, ma Aurelio la fermerà e le chiederà quale uso avrebbe intenzione di fare della dinamite.

La donna, però, si opporrà a raccontargli tutto, ma Quesada entrerà in possesso di una foto di Fausto e scoprirà ogni cosa.

Il rapporto tra Fabiana e Servante si fa complicato

Secondo le anticipazioni televisive fino al 28 maggio, Natalia consiglierà a Felipe di allontanarsi da lei, perchè la sua vicinanza le ha portato solo guai.

Intanto Alodia si troverà in difficoltà, perchè i genitori le hanno organizzato le nozze con un ragazzo del suo paese. Inoltre il legame tra Fabiana e Servante si raffredderà sempre di più e sia Casilda che Jacinto non sapranno come comportarsi. Aurelio, invece, inviterà Fausto ad essere suo complice: nello stesso tempo, dirà a Genoveva che, prossimamente nel quartiere, ci sarà un attentato anarchico.

Nel frattempo, Natalia e Felipe si baceranno, ma la ragazza non riuscirà ad essere tranquilla ripensando alle violenze subite da Marcos. In tutto questo, Alodia rivivrà lo stesso incubo dove il quartiere la deride per la sua gravidanza, mentre Anabel screditerà il padre davanti ad Aurelio. Tra le altre cose, Aurelio consiglierà Genoveva di far morire Marcos e Felipe nell'attentato. La donna, però, gli svelerà che ha pensato di far perdere la vita a Marcos, facendo scaricare tutte le colpe sull'Alvarez- Hermoso per farlo marcire in carcere.

Proseguono gli scontri tra Carmen e Rosina

In base agli spoiler della prossima settimana, Anabel suggerirà ad Aurelio di scappare insieme e di sposarsi. L'uomo accetterà ma la ragazza, prima di andare via, invierà una missiva al padre e farà pace con lui.

Intanto Ignacio tornerà a casa, appena in tempo per salvare la vita ad Alodia. Appena, però, il ragazzo apprenderà di essere diventato padre, lascerà intendere subito di non volersi impegnare con lei ed il bambino. Infine proseguiranno gli scontri tra Carmen e Rosina per la gestione del ristorante, mentre Natalia inizierà a non fidarsi più di Genoveva.