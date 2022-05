Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 23 al 27 maggio su Rai 3, Angela e Franco chiederanno la collaborazione di Bianca per individuare il misterioso autore delle web challenge. I telespettatori hanno potuto vedere come la piccola Gaia abbia rischiato la vita mentre tentava di scattarsi un selfie "estremo" in presenza dell'amica Bianca: l'intervento di Raffaele e Renato ha evitato il peggio. Se la piccola Boschi è riuscita ad allontanarsi dal pericoloso gioco social, lo stesso non si può dire per la sua compagna di scuola, la quale teme ripercussioni verso la sua famiglia in caso si rifiutasse proseguire.

Intanto, Silvia deciderà di rimandare il suo viaggio a Bari per stare accanto alla figlia Rossella, sempre più confusa a causa di Riccardo.

Upas, anticipazioni: Guido e Mariella partono per Siena

Silvia sceglierà di non andare a Bari ma di rimanere a Napoli per stare accanto alla figlia Rossella.

Franco e Angela chiederanno aiuto alla figlioletta Bianca per scoprire chi si cela dietro l'autore delle web challenge sui social che hanno coinvolto sia la bambina sia la sua amichetta Gaia.

Dopo essersi simpaticamente confrontati con Cerruti, Guido e Mariella partiranno per Siena, per comprendere se il dottor Sarti, fidanzato di Sasà, abbia realmente una tresca con il bell'infermiere dell'ospedale.

Rossella rimproverata da Ornella

Dopo aver litigato con Virginia, Rossella sarà rimproverata da Ornella. La ragazza sarà sempre più in crisi per colpa di Riccardo e questo suo status psicologico potrebbe avere pesanti ripercussioni sul posto di lavoro.

Intanto Manuela e Micaela chiederanno il permesso a Niko di poter trascorrere le vacanze estive assieme a Jimmy, ma le intenzioni delle due gemelle sembreranno destare qualche preoccupazione nel giovane padre.

Nel frattempo Guido e Mariella raggiungeranno Siena e, nel corso della loro missione di "smascheramento" del dottor Sarti, avranno occasione di godersi le bellezze della città toscana.

Lara continua a opporsi a Roberto

Lara non vorrà sentire ragioni: aspetta un bambino ed è determinata a portare avanti la gravidanza fino all'ultimo.

Proprio per questo motivo la socia e amante di Roberto continuerà a opporsi a lui. Alla fine troverà un aiuto inaspettato, ma sembra che la sorte abbia in mente altri progetti per lei.

Nel frattempo Rossella sarà sempre più in crisi sul piano psicologico e personale dopo aver messo in pericolo la vita di un paziente.

Virginia si riavvicina a Riccardo

Mentre Rossella sarà impegnata ad affrontare i suoi problemi personali, Virginia cercherà di far aprire gli occhi a Riccardo. Nel frattempo, Roberto continuerà a non accettare la gravidanza di Lara, mentre Filippo farà delle riflessioni sul comportamento di suo padre.

Oltre a ciò, le anticipazioni informano che le nuove indagini di Eugenio metteranno in allarme il quartiere e di conseguenza gli scagnozzi dell'arrestato boss camorrista Argento, inizieranno a riorganizzarsi.