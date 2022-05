Isabella Ricci, ex dama di Uomini e donne, è tornata a far parlare di sé. Qualche puntata fa, la dama è stata ospite in studio da Maria De Filippi per annunciare le nozze con l’ex cavaliere Fabio Mantovani, conosciuto appunto nel dating show di Canale 5.

Di recente, in un' intervista al settimanale dedicato al programma, la dama è tornata a parlare non solo delle sue imminenti nozze, ma di altri partecipanti alla trasmissione.

Le parole di Isabella su Ida e sul suo ritorno a Uomini e Donne

Intervistata dal magazine settimanale di Uomini e Donne, l’ex dama del parterre over ha tuonato contro i suoi ex colleghi del programma, in particolare contro Ida.

A proposito di Platano e di Riccardo, Isabella ha detto: “Sinceramente penso, così come altri, che Ida stia diventando un po' come Gemma. Da Marcello Messina in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita".

Ida ha poi parlato di Riccardo Guarnieri, dichiarando: "Lo trovo simpatico e penso che vada analizzato - se si ha intenzione di intraprende una storia con lui - per quello che è, ovvero un uomo che si piace molto (o almeno io lo vedo così), un pochino polemico e che arriva con difficoltà al dunque".

Ricci ha poi parlato del suo recente ritorno a Uomini e Donne di Maria De Filippi, dichiarando che è stato tutto molto bello e che ha visto molta gentilezza e premura nei suoi riguardi e in quelli di Fabio, soprattutto da parte della conduttrice.

Ovviamente non poteva mancare da parte della donna un commento su Armando: a tal proposito ha rivelato che l'uomo ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, mentre lei invece si è limitata a rispondere con pacatezza, in quanto era troppo felice di annunciare le nozze anziché di preoccuparsi di ciò che pensava Armando.

I preparativi per il matrimonio, raccontati da Isabella

Isabella Ricci ha poi parlato dei preparativi del matrimonio, dicendo che in questo momento si trova a Dubai, dove vive per 6 mesi l’anno insieme a Mantovani Fabio. Tuttavia tornerà in Italia il 24 maggio per ultimare gli ultimi preparativi del matrimonio che si terrà il 28.

La donna dichiarato che sarà una festa tra amici, con circa settanta persone e che le nozze si terranno nella sala consiliare del comune di Pescantina, dove vive il suo futuro marito Fabio. I festeggiamenti si sposteranno poi per un aperitivo su una terrazza naturale che si affaccia sulla Valpolicella, non lontana dal ristorante dove si terrà la cena.

Ha inoltre annunciato che per ottenere un effetto sorpresa, la mattina del matrimonio lei andrà via da casa del suo compagno, per andarsi a preparare in un luogo segreto dove ci saranno le sue amiche più strette.