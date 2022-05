Drammatiche novità accadranno durante le puntate di Una vita trasmesse dal 30 maggio e il 4 giugno su Canale 5. Le trame della soap opera annunciano la fine drammatica per Marcos e Anabel, padre e figlia Bacigalupe moriranno per mano, rispettivamente, di Natalia e Aurelio Quesada.

Una vita, puntate 30 maggio - 4 giugno: Natalia accoltella alle spalle Marcos

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate in onda da lunedì 30 maggio a sabato 4 giugno su Canale 5, rivelano che Antonito informerà la famiglia che diventerà ministro del lavoro, mentre i Dominguez temeranno che Ignacio abbia abbandonato Alodia dopo la sua fuga.

Genoveva, intanto, farà leva su Natalia affinché si sbarazzi di Marcos. A tal proposito, Felipe deciderà di affrontare il padre di Anabel, dopo aver appreso che in passato ha abusato della sua amata.

Liberto deciderà di far lavorare Carmen e Rosina al ristorante a giorni alterni per evitare nuovi litigi. Ramon, intanto, proverà a fermare Leonardo dopo averlo visto spiare Lolita. Più tardi il signor Palacios eviterà di dire ad Antonito che dovrebbe procurarsi una scorta in quanto troppo felice per il suo incarico. Infine Genoveva sedurrà Marcos in modo che Natalia possa accoltellarlo alle spalle una volta entrata in casa sua.

Ignacio e Alodia vogliono sposarsi

Nelle puntate 30 maggio - 4 giugno di Una vita, Felipe scoprirà che Natalia è in pericolo e per questo correrà a casa Bacigalupe, dove troverà il corpo esanime di Marcos steso a terra.

Genoveva, a questo punto, cercherà di addossare la colpa dell'omicidio dell'imprenditore sul marito, allontanando così i sospetti su Natalia. Quest'ultima, però, non vorrà che un innocente paghi per le sue colpe.

Ignacio e Alodia, intanto, annunceranno ai Dominguez di volersi sposare, mentre Cinta e Emilio partiranno per Parigi.

Aurelio fingerà di essere un marito amorevole nei confronti di Anabel, ma intanto studierà un modo per sbarazzarsi di lei. Leonardo e Soledad, invece, giungeranno ad Acacias 38 sotto mentite spoglie con l'intenzione di far scoppiare l'ordigno esplosivo. Purtroppo l'attentato anarchico genererà morte e distruzione.

Aurelio uccide Anabel

Carmen e Antonito non sopravviveranno alle ferite riportate nell'attacco, mentre Aurelio approfitterà del trambusto per uccidere Anabel. Genoveva, invece, obbligherà una carcerata a convincere Natalia a togliersi la vita in cella. I telespettatori, a questo punto, assisteranno a un salto temporale di cinque anni dove Ramon e Felipe dimostreranno di essere ancora affranti per la perdita dei loro cari, tanto da non partecipare alla messa in loro suffragio. Dall'altra parte Lolita farà fatica a trovare la tranquillità con il suocero. Infine Rosina e Liberto cadranno in rovina.