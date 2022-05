Tante uscite di scena accadranno nel corso delle puntate di Una vita in programma a inizio giugno su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna segnalano che Aurelio Quesada porrà fine all'esistenza di Anabel Bacigalupe. Soledad, invece, eliminerà Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Carmen Sanjurjo, provocando un attentato anarchico.

Una vita: Aurelio si sbarazza di Anabel

Le anticipazioni di Una vita rivelano che ci saranno momenti drammatici ad Acacias 38 in onda ad inizio giugno in Italia. Nell'episodio 1403 della soap opera, Aurelio si sbarazzerà di Anabel, la sua neomoglie, per impossessarsi dell'eredità dei Bacigalupe.

La darklady, invece, non esiterà a eliminare Natalia quando scoprirà che ha evitato che Felipe (Marc Parejo) restasse in carcere per la morte di Marcos. Tuttavia, il vero obbiettivo dell'attentato anarchico risulterà essere Antonito, in quanto le sue idee politiche, troppo conservatrici, non saranno in linea con i diritti dei lavoratori.

La morte di Carmen e Antonito

Nelle puntate di Una vita in programma ad inizio giugno, Soledad lascerà l'ordigno esplosivo di fronte all'ingresso del ristorante in modo che si trovi in prossimità di Antonito. Ed ecco che Don Hilario sarà colpito in pieno dalla deflagrazione, tanto da morire sul colpo, mentre il figlio di Ramon e Carmen appariranno subito in condizioni disperate.

Nonostante tutto, i due verranno portati in ospedale, dove potranno ricevere l'ultimo saluto da parte dei familiari.

In particolare, il deputato chiederà a Lolita di mantenere vivo il suo ricordo in Moncho prima di chiudere gli occhi per sempre durante l'episodio 1403. La morte di Carmen, invece, avverrà off-screen e i telespettatori non vedranno la reazione di Ramon (Junma Navas) alla perdita dei suoi adorati congiunti.

Salto temporale Una vita: cinque anni dopo l'attentato anarchico

Dopo l'attentato anarchico, la trama subirà un salto temporale di cinque anni che porterà le vicende al 1920. Nell'episodio 1404, infatti, Ramon apparirà ancora devastato dalle due perdite, tanto da rifiutarsi di partecipare alle messe in loro suffragio. Dall'altra parte, Lolita cercherà di tirare avanti, sebbene sia stata costretta ad affidare Moncho ai parenti di Cabrahigo per paura di altri attacchi da parte degli anarchici.

In questo frangente, Ramon dimostrerà di essere particolarmente cambiato, dimostrando di non avere più fiducia in Dio. In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che le vicende ambientate ad Acacias 38 vanno in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play Infinity.