Nuovi intrighi saranno al centro delle puntate di Brave & Beautiful (Cesur ve Guzel), la Serie TV di successo in onda su Canale 5. Le trame turche segnalano che Hulya Yildirim tenderà un inganno a Tahsin Korludag, approfittando della sua perdita di memoria.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Tahsin perde gli ultimi quattro anni di memoria

Le anticipazioni di Brave & Beautiful rivelano che Tahsin cadrà nella trappola di Hulya.

Tutto inizierà quando Reyhan scoprirà da Cahide che suo marito è morto per mano del signor Korludag. La domestica, a questo punto, si precipiterà nella tenuta, dove non esiterà ad accoltellarlo all'altezza dello stomaco.

Il padre di Suhan riporterà anche una vistosa ferita alla testa dopo essere caduto privo di sensi su di una colonna di cemento.

In ospedale Tahsin verrà sottoposto a una delicata operazione, che necessiterà di alcune trasfusioni di sangue. Cesur, a questo punto, si offrirà inaspettatamente di salvargli la vita visto l'impossibilità dei suoi figli di donargli una sacca di sangue. Una volta sveglio l'anziano uomo dimostrerà di non ricordare gli ultimi quattro anni di vita. Purtroppo non ricorderà che Suhan e Korhan in realtà lo odiano, né tanto meno del genero Cesur e del cognato Riza, che non riconoscerà neanche in ospedale.

Hulya fa credere al signor Korludag che hanno una relazione

Nelle puntate turche di Cesur ve Guzel, Hulya approfitterà dell'amnesia di Tahsin per restare da sola con lui.

Non contenta la donna lo aiuterà a mettersi in contatto con la sua storica amata Adalet, ignorando che è stata uccisa da Riza. Il signor Korludag proverà a telefonare a casa della compagna, ma gli risponderà un uomo sconosciuto. Hulya, a questo punto, dirà al padre di Suhan che la sua vecchia fiamma è fuggita dalla Turchia quando ha scoperto che aveva una relazione con lei.

Insomma, Yildirim si spaccerà come l'amante di Tahsin, dicendo che nessuno è ancora a conoscenza della loro frequentazione.

Suhan indaga sulla scomparsa di Adalet

L'amnesia di Tahsin genererà altri grattacapi. Suhan, infatti, noterà che il padre ha ricevuto alcuni messaggi da parte di Adalet, ancora ricercata dal procuratore per essere evasa dal carcere.

La giovane, a questo punto, si farà convincerà da Cesur a consegnare il cellulare a Serhat per rintracciare la matrigna, all'oscuro che quei messaggi siano stati scritti da Riza. Tutto questo porterà a galla la verità sulla scomparsa della moglie di Tahsin oppure Soyozlu riuscirà nuovamente a farla franca?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa storyline.