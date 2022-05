Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16:00 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily, nata da un'idea di Aurora Guerra, rivelano che il Nuovo Secolo XX, dopo essere stato chiuso per svariati anni, sarà acquistato da Inma e dal nipote Guillermo. Fabiana, intanto, darà dei consigli alla signora Tordera per far breccia nel cuore dei residenti di calle Acacias durante l'inaugurazione del ristorante, nel frattempo Rosina, Hortensia e Alodia rimarranno disgustate dal nuovo mood casereccio del locale dei Sacristan.

L'inaugurazione del Nuovo Secolo XX sarà un vero e proprio flop ma Fabiana darà una mano a Giullermo e Inma per farli risollevare.

Inma e il nipote Guillermo saranno i nuovi gestori del Nuovo Secolo XX

Le trame di Acacias 38 anticipano che a causa del salto temporale, il quale porterà gli eventi dal 1915 al 1920, ci saranno diversi nuovi ingressi nello sceneggiato iberico. Due tra queste new entry saranno Inma Tordera e il nipote Guillermo Sacristan, i quali decideranno di acquistare il Nuovo Secolo XX dopo svariati anni che il ristorante è rimasto chiuso.

Il locale di ristorazione, difatti, verrà rilevato da Rosina e Carmen poco prima del tragico attentato anarchico. Sanjurjo, però, perderà la vita a causa dello scoppio dell'ordigno nel quartiere e Ramon deciderà di vendere il Nuovo Secolo XX a Liberto, il quale a sua volta se ne dovrà disfare a casa di un errato investimento in borsa.

Così il ristorante di calle Acacias resterà chiuso per anni prima che i Sacristan ne entrino in possesso.

I residenti del quartiere non gradiranno l'imprinting casereccio del Nuovo Secolo XX

Gli spoiler spagnoli di Una Vita raccontano che l'arrivo di Inma e Guillermo desterà l'attenzione dei residenti del quartiere iberico, specialmente Fabiana sembrerà particolarmente vogliosa di dare dei preziosi consigli alla nuova proprietaria del ristorante.

Aguado, difatti, suggerirà a Tordera di non badare troppo alle idee stralunate di Servante e proverà a dare alla stessa dei consigli per ingraziarsi gli abitanti di calle Acacias in vista dell'inaugurazione del locale.

Nel giorno del debutto della nuova versione del ristorante le cose non andranno come si aspettavano i Sacristan, specialmente perché i nuovi gestori decideranno di proporre una cucina casereccia, la quale andrà in netto contrasto col genere sofisticato che aveva sempre allietato i palati dei residenti.

A non gradire saranno soprattutto Alodia, Ortensia e Rosina che si mostreranno disgustate dall'odore di alcune pietanze. Fabiana, infine, noterà il flop dell'inaugurazione ma, nonostante ciò, proverà a fornire altri suggerimenti alla proprietaria del locale nel tentativo di risollevare le sorti del ristorante.