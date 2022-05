L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende del commendatore Umberto Guarnieri, il quale si ritroverà coinvolto in un triangolo che lo vedrà protagonista con la contessa Adelaide e la sua nuova fiamma, Flora Ravasi.

Le sorprese non mancheranno e, nel corso di questa settima serie, non si esclude che la l'astuta contessa possa finire nei guai e rischiare il carcere per la morte del marito Achille Ravasi.

Adelaide pronta a vendicarsi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, dopo la fuga d'amore tra Umberto e Flora, i due decideranno di rimettere nuovamente piede a Milano, per portare avanti le loro iniziative lavorative e la loro storia d'amore.

Ormai, infatti, è ufficiale che il commendatore Guarnieri ha scelto di stare al fianco di Flora Ravasi, chiudendo così la sua relazione con la contessa Adelaide, che non la prenderà per niente bene.

In questo nuovo attesissimo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1, Adelaide giocherà d'attacco e cercherà in tutti i modi di prendersi la sua rivincita nei confronti di Umberto.

Lo scopo di Adelaide, infatti, sarà quello di vendicarsi di Guarnieri e fargliela pagare per questo "colpo basso" che le ha inflitto, fidanzandosi con la figlia del defunto marito Achille.

Umberto e Flora nel mirino della contessa nelle nuove puntate di settembre

Di conseguenza, Umberto e Flora dovranno stare ben attenti a schivare i piani diabolici messi a punto dalla contessa per colpirli, anche se alla fine, potrebbe essere lei stessa ad avere la peggio.

La vendetta di Adelaide, infatti, potrebbe portare a delle conseguenze del tutto inaspettate e scatenare la rabbia di Flora Ravasi.

La figlia del defunto Achille, dopo aver cercato la verità sulla morte del padre, è stata messa al corrente di come sono andate le cose da Umberto.

Adelaide rischierebbe il carcere ne Il Paradiso delle signore 7

Il commendatore, infatti, aveva scritto una toccante lettera alla stilista del Paradiso, dove le spiegava per filo e per segno cosa era successo e quali fossero le colpe di Adelaide in tutta questa vicenda.

Ebbene, tale lettera potrebbe tornare a galla nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, dato che Flora potrebbe usarla per ricattare la contessa e metterla alle strette, sperando che possa lasciare in pace lei e Umberto.

In questo modo, quindi, Adelaide rischierebbe grosso dato che la donna potrebbe finire anche in carcere nel caso in cui Flora decidesse di presentare quella missiva alle forze dell'Ordine e raccontare la verità dei fatti sulla morte del padre Achille Ravasi.