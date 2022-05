L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e le anticipazioni del 17 e 18 maggio 2022 rivelano che non mancheranno le sorprese e i colpi di scena inaspettati.

Occhi puntati sulle vicende dei due tronisti in carica, Luca e Veronica, che a quanto pare sono ancora molto lontani dalle attese e fatidiche registrazioni delle loro scelte finali.

Per Gemma invece, dopo l'ennesima delusione sentimentale, è giunto il momento di voltare pagina nuovamente e andare avanti.

Luca bacia Lilli in esterna: anticipazioni Uomini e donne 17-18 maggio

Nel dettaglio le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne, che saranno trasmesse il 17 e 18 maggio 2022, rivelano che ci sarà grande attenzione per le vicende del trono classico.

Riflettori puntati sul percorso di Luca Salatino, che questa settimana ha scelto di fare una doppia esterna con le due corteggiatrici che sono giunte al rush finale del suo percorso.

Trattasi di Lilli e Soraia, con le quali però il tronista ha avuto un atteggiamento del tutto differente. Con Lilli, infatti, c'è stato un bacio, e quindi i due si sono lasciati andare all'ennesimo momento di passione e intimità durante il loro incontro.

Veronica non porta in esterna Andrea

Situazione differente, invece, con Soraia, dato che in questo caso non c'è stato nessun bacio durante la loro nuova esterna.

Spazio anche alle vicende di Veronica: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la tronista ha scelto di portare in esterna sia Matteo che Andrea.

Di conseguenza, con questa sua decisione, ha lasciato a casa Federico che pur essendo presente in studio, e dopo aver assistito alla visione delle due esterne con i suoi due "rivali", non ha proferito parola ed è rimasto in silenzio, preferendo non commentare quello che è successo questa settimana.

Gemma volta pagina, silenzio su Ida: anticipazioni Uomini e donne 17-18 maggio

Le anticipazioni di Uomini e donne del 17 e 18 maggio 2022 rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende del trono over.

In questo caso al centro dell'attenzione tornerà la dama Gemma Galgani.Per lei infatti, dopo l'ennesima delusione sentimentale subita nel corso delle ultime puntate del programma, è giunto nuovamente il momento di voltare pagina e dare così una svolta al suo percorso sentimentale.

In studio, infatti, è arrivato un nuovo pretendente che ha ammesso di essere intenzionato a conoscerla e la dama torinese non si è tirata indietro. Gemma, infatti, ha accettato di conoscere meglio questo cavaliere e quindi lo ha tenuto in studio.

Su Ida Platano, invece, in queste nuove puntate del programma calerà il silenzio, complice anche l'assenza in studio di Marco, il cavaliere che sta frequentando in queste settimane, con cui si è vista diverse volte anche fuori dallo studio televisivo di Uomini e donne.