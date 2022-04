L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per tutto il mese di maggio su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che la trasmissione di Maria De Filippi continuerà a non deludere le aspettative dei tantissimi fan-spettatori, dato che i colpi di scena non mancheranno.

Occhi puntati in primis sulle nuove vicende sentimentali della dama torinese Gemma Galgani ma anche sulle novità legate al percorso di Diego Tavani, il quale arriverà ad una svolta importante, dopo essersi lasciato alle spalle la fine della sua relazione con Ida Platano.

Gemma volta pagina con Giacomo: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso della dama torinese Gemma Galgani.

Dopo un periodo in cui sembrava essere stata messa da parte, ecco che Gemma si ritroverà nuovamente in esterna con un nuovo cavaliere.

Trattasi di Giacomo, che sembra aver fatto breccia nel cuore della dama torinese del trono over, dato che tra di loro tutto sta andando nel migliore dei modi.

La conoscenza tra i due, infatti, prosegue bene e anche durante l'esterna che hanno fatto insieme tutto è filato liscio.

Insomma sembrerebbe che la dama torinese abbia trovato per davvero un nuovo cavaliere di cui potersi fidare ma, a questo punto, chissà se sarà davvero quello giusto oppure se alla fine, si rivelerà l'ennesimo "buco nell'acqua" per la dama del trono over.

Ida Platano non presente all'ultima registrazione di Uomini e donne

Occhi puntati anche su Ida Platano che, all'ultima registrazione di Uomini e donne del 23 aprile, non ha preso parte alle riprese della trasmissione di Maria De Filippi.

Come era già successo la scorsa settimana, Ida non ha partecipato ad entrambe le registrazioni che si sono svolte questo fine settimane, probabilmente per motivi familiari.

Sta di fatto che, questa assenza in trasmissione, non ha permesso alla dama di assistere al lieto fine del percorso di Diego Tavani, il suo oramai ex fidanzato, col quale in passato aveva scelto di uscire insieme dalla trasmissione (salvo poi, un ripensamento da parte del cavaliere stesso).

Diego e Aneta se ne vanno insieme: anticipazioni Uomini e donne

Ebbene, Diego Tavani dopo aver approfondito la frequentazione con Aneta, ha capito che con la dama ci sono diversi punti di incontro, motivo per il quale ha scelto di abbandonare la trasmissione con lei.

E, così, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che c'è stata la nascita di questa nuova coppia composta da Diego e Aneta, pronti a viversi fuori dallo studio della trasmissione Mediaset e lontani dai riflettori mediatici.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri: in un primo momento sembrava che con la dama Maria Grazia ci fossero tutti i presupposti per una love story a tutti gli effetti ma, nell'ultima registrazione del programma, il cavaliere ha scelto di concludere la conoscenza.