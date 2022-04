Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le nuove anticipazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le sorprese.

Occhi puntati in primis sull'assenza della dama Ida Platano, che nei prossimi appuntamenti con la trasmissione non sarà presente in studio.

Per Gemma Galgani, invece, arriverà il momento di voltare pagina e di ritrovare di nuovo il sorriso dopo un periodo in cui non ha avuto la possibilità di conoscere nuovi pretendenti in studio.

Ida Platano assente in studio: nuove anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda durante le prossime settimane di aprile, rivelano che Ida Platano non sarà presente in studio.

La dama del trono over, amica intima di Gemma Galgani, risulterà assente: un fattore non di poco conto, dato che nella registrazione del giorno prima la dama si era ritrovata ai ferri corti con Tina Cipollari e tra le due c'era stato un accesissimo scontro in studio.

Ma per quale motivo Ida non ha preso parte alle riprese delle ultime puntate del programma di Canale 5? I motivi non sono stati svelati in studio: Maria De Filippi ha taciuto sull'assenza di Ida Platano.

Maria De Filippi tace sull'assenza in studio di Ida Platano a U&D

La dama, quindi, non è stata proprio menzionata: contrariamente a quanto accaduto in passato, in assenza di altri protagonisti di Uomini e donne over, questa volta non sono state date spiegazioni sui motivi di tale assenza.

Resta da capire, quindi, se Ida Platano tornerà nel corso delle prossime registrazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi oppure se si tratti di un'assenza prolungata.

In attesa di scoprire Le sorti della dama che, in queste settimane, ha avuto modo di ritrovare in studio il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Gemma.

Gemma Galgani volta pagina: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Dopo un lungo periodo in cui la dama torinese è stata messa in disparte, tornerà di nuovo al centro dell'attenzione e della ribalta mediatica grazie a una nuova frequentazione che la vedrà protagonista.

Durante i prossimi appuntamenti con il trono over, Gemma conoscerà un nuovo cavaliere che sembrerà essere interessato e intenzionato ad approfondire la conoscenza.

Trattasi di Giacomo, il quale confermerà la sua intenzione di voler conoscere meglio la dama torinese anche fuori dagli studi della trasmissione di Maria De Filippi, al punto da renderla particolarmente entusiasta.

Biagio nel mirino della dama Katia a U&D

Spazio anche alle vicende di Biagio: gli spoiler della trasmissione rivelano che il cavaliere si è ritrovato a dover gestire una situazione decisamente antipatica con la dama Katia.

Il motivo? Biagio ha scelto di portarla a mangiare una pizza al taglio, ma la dama non ha per niente gradito questo suo modo di fare, al punto da scagliarsi contro il cavaliere.

Katia, infatti, ha sbottato perché avrebbe preferito mangiare sushi e non una pizza al taglio, come quella che le è stata offerta dal cavaliere napoletano.