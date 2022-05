Le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e donne promettono grandi colpi di scena. Protagonisti indiscussi Ida e Riccardo, la coppia simbolo del trono over, i quali si ritroveranno nuovamente al centro dell'attenzione e delle dinamiche dello show di Maria De Filippi.

Quello che sembrava essere un amore ormai archiviato e messo da parte, tornerà a galla prepotente più che mai e porterà la coppia a una resa dei conti finale.

La reazione di Ida Platano in questo contesto sarà decisamente più dura del previsto, dato che la dama apparirà stufa e provata dai modi di fare sempre poco chiari del suo ex fidanzato Riccardo, e finirà per perdere le staffe in studio.

Riccardo in lacrime per Ida: anticipazioni U&D ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse a partire dal 23 maggio in poi su Canale 5, rivelano che per Ida e Riccardo arriverà il momento di far pace con il loro sentimenti e soprattutto far chiarezza con ciò che provano e sentono l'uno nei confronti dell'altro.

Durante l'ultima registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, c'è stato un momento in cui Riccardo Guarnieri si è lasciato andare alle lacrime.

Il cavaliere, dopo aver ascoltato il brano "Fai Rumore" non ha potuto non pensare ai tempi della sua relazione con Ida, dato che quel brano lo aveva dedicato alla dama poco dopo averle formulato la proposta di matrimonio.

Ida Platano sbotta e mette alle strette Riccardo

I due, infatti, avevano intenzione di convolare a nozze insieme poi però le incomprensioni li hanno portati a dirsi addio ma forse non è ancora finita del tutto.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida è apparsa provata da questo crollo emotivo del suo ex, al punto da approfittarne per prendere in mano le redini della situazione.

La dama bresciana, infatti, senza perdere ulteriore tempo ha chiesto a Riccardo di essere sincero al 100% con lei e quindi di dirle apertamente quali fossero i sentimenti che provava nei suoi confronti.

Un vero e proprio 'aut-aut' quello della dama del trono over che, questa volta, ha chiesto a Guarnieri di dire la verità, senza nascondersi.

Tuttavia, come è già successo nelle registrazioni precedenti, Riccardo anche questa volta non è stato del tutto chiaro nei confronti di Ida Platano.

Riccardo rincorre Ida dietro le quinte: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di queste ultime puntate della stagione di Uomini e donne, rivelano che il suo modo superficiale di rispondere alle domande di Ida, hanno mandato in tilt la dama, al punto da sbottare furiosa e lasciare lo studio.

Insomma Ida è apparsa a dir poco stufa di Riccardo e del suo modo di fare poco chiaro e questa volta non gli ha permesso di "prendersi gioco" di lei.

Immediata la reazione del cavaliere che, nel momento in cui ha capito che la situazione stava precipitando, non ha esitato a lasciare lo studio e rincorrere Ida nel dietro le quinte, per cercare di avere un confronto con lei ed evitare di "perderla" di nuovo.

Dagli spoiler della registrazione di queste ultime puntate di U&D, alla fine Riccardo ha convinto la sua ex Ida Platano a fare un'uscita insieme lontani dalle telecamere e quindi vedersi per passare una serata insieme, che si spera possa aiutare la coppia a far chiarezza con i loro sentimenti.