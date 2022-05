La serie tv Brave and Beautiful si avvia verso il gran finale e le anticipazioni delle ultime puntate rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e clamorose novità.

Un finale che si preannuncia per certi versi amaro per la coppia composta da Suhan e Cesur, i quali però avranno anche modo di gioire.

Tutto però sarà nelle mani del perfido Riza che, dopo essere uscito dal carcere, metterà in atto la sua vendetta nei confronti della famiglia di Tahsin, al punto da mettere in serio pericolo la vita di Suhan.

Suhan in pericolo di vita con suo figlio: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate della serie tv turca rivelano che Riza non si farà problemi a mettere a repentaglio la vita di Suhan, al punto da rapirla nonostante la gravidanza ormai agli sgoccioli.

La donna si ritroverà in serio pericolo di vita insieme al piccolo che porta in grembo, dato che sarà ostaggio di un criminale che rischia di rovinarle per sempre la vita, pur di punire suo padre.

Il destino, però, vorrà che Suhan riesca a salvarsi da questa prigionia: gli spoiler sulle ultime puntate della serie tv rivelano che la donna si libererà da questa prigionia e si recherà in uno degli ospedali più vicini per potersi mettere in salvo e soprattutto far tenere sotto controllo il bambino che porta in grembo.

La morte di Korhan spiazza Suhan

Per fortuna alla fine tutto andrà nel migliore dei modi. Le anticipazioni della soap opera di Canale 5 rivelano che Suhan riuscirà a dare alla luce il bambino frutto del suo amore con Cesur, ma la tragedia sarà ben presto dietro l'angolo.

La donna, infatti, verrà informata di una terribile notizia: la morte di Korhan.

Un durissimo colpo per Suhan che, proprio per quel motivo, chiederà al suo amato Cesur di poter mettere al loro bambino il nome dello zio appena morto e così il piccolo appena nato si chiamerà Korhan.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sul gran finale rivelano che Cesur e Suhan non saranno ancora del tutto liberi.

La nuova vita di Cesur e Suhan: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Riza, infatti, continuerà ad agire alle spalle della famiglia di Tahsin, con lo scopo ben preciso di punirli e fargliela pagare.

Immediata la reazione del papà di Suhan che, per liberare per sempre sua figlia da questa situazione, attuerà la sua spietata vendetta contro Riza, facendo saltare in aria l'imbarcazione dove si trova l'uomo e perdendo lui stesso la vita nel finale.

Le ultime puntate della serie saranno caratterizzate anche da un salto temporale di diversi anni, dove il pubblico potrà vedere Cesur e Suhan felici e innamorati, che si godranno il loro piccolo Korhan, dopo aver ritrovato la serenità che tanto bramavano.