Nervi tesi nello studio di Uomini e donne e le nuove anticipazioni delle prossime puntate, rivelano che tra Ida e Riccardo si arriverà ad una vera e propria resa dei conti finale.

Dopo un timido avvicinamento che c'è stato nel corso di queste settimane, la coppia del trono over si ritroverà a prendere in mano le redini del loro rapporto, con delle confessioni che non passeranno inosservate.

Questa volta, a prendere in mano le redini della situazione, sarà la dama bresciana che metterà alle strette il suo ex Riccardo, al punto da perdere le staffe in studio.

Riccardo in lacrime per Ida: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che le nuove puntate continueranno ad essere incentrate sulle vicende della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La situazione assumerà una piega inaspettata nel momento in cui Riccardo scoppierà in lacrime ascoltando il brano "Fai Rumore" cantato da Diodato.

Il motivo? Il cavaliere ricorderà che quel pezzo lo aveva dedicato alla sua ex Ida Platano, subito dopo averle formulato la proposta di matrimonio.

Un duro colpo per Riccardo che, in preda alle lacrime, ha abbandonato lo studio ed è stato rincorso dalla sua ex, che ha provato a placarlo.

Ida Platano sceglie di chiudere con Marco a U&D

Successivamente, poi, in studio c'è stato un nuovo ballo tra Ida e Riccardo: i due si sono ritrovati avvinghiati, messi al centro dell'attenzione, quasi come ai vecchi tempi.

Le nuove anticipazioni di uomini e donne rivelano che, a quel punto, la dama bresciana ha scelto di mettere alle strette il suo ex e di provare a capire per davvero quale fosse la verità dei fatti.

Ida, infatti, ha scelto per prima cosa di chiudere la sua frequentazione con il cavaliere Marco. La dama, infatti, ha preferito evitare di continuare a tenerlo in studio, dimostrando così di non essere interessata a lui e che, in realtà, il suo interesse è ancora concentrato su Guarnieri.

A quel punto, però, Ida ha chiesto chiarezza a Riccardo: dato che in queste settimane, lui è sempre stato molto vago sui sentimenti che prova realmente nei confronti della sua ex, questa volta si è ritrovato messo alle strette.

Ida perde le staffe con Riccardo e se ne va: nuove anticipazioni Uomini e donne

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne previste entro il mese di maggio, rivelano che anche questa volta Riccardo ha provato a scappare via dalle domande di Ida, scatenando la sua ira.

La dama ha letteralmente sbottato e perso le staffe, puntando il dito contro Riccardo e andando via dallo studio, furiosa e amareggiata.

Riccardo ha così capito che, questa volta, rischiava davvero di compromettere il suo rapporto con la dama bresciana e ha deciso di abbandonare la registrazione per seguirla dietro le quinte.

Il colpo di scena finale non è mancato: Riccardo ha proposto alla sua ex di fare un'uscita insieme fuori dal programma e, in questo modo, confrontarsi senza farsi prendere dall'ira. Una proposta che Ida ha accettato e quindi, solo nelle prossime registrazioni di Uomini e donne, si scoprirà come si è evoluta la situazione.