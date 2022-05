Matrimonio doppio a Uomini e donne. E' tempo di fiori d'arancio per due coppie che si sono formate in questi anni nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

E' questo il caso di Biagio e Caterina, protagonisti di un breve percorso all'interno del programma, tale da far capire loro di essere pronti ad uscire insieme dalla trasmissione e prendere in mano le redini della loro vita di coppia.

A questi si aggiunge anche la coppia composta da Isabella e Fabio: anche per loro arriverà molto presto il momento del sì finale.

Biagio e Caterina pronti per il matrimonio dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, in una recente intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, Biagio e Caterina hanno annunciato di essere pronti per le nozze.

Il loro amore è nato nel corso della stagione del 2020 del programma di Maria De Filippi. Dopo poche uscite insieme, la coppia scelse di abbandonare Uomini e donne, consapevoli del forte sentimenti che provavano l'uno nei confronti dell'altro.

E, da quel momento in poi, Biagio e Caterina non si sono più lasciati neppure un solo istante. I due hanno confermato la loro intenzione di voler mettere su famiglia insieme, al punto da annunciare le nozze.

Gemma officerà le nozze di Biagio e Caterina

Inizialmente erano previste per giugno 2020, poi causa emergenza Covid-19, si sono ritrovati costretti a posticiparle. Questa volta, però, Biagio e Caterina hanno confermato di essere pronti per il fatidico e atteso sì. I due ormai ex protagonisti del trono over, convoleranno a nozze il prossimo settembre.

E, per questo giorno così importante, hanno svelato che chiederanno a Gemma Galgani di officiare il loro matrimonio.

La dama torinese, quindi, sarà una delle super-star di queste attese nozze e tra gli inviati figura anche Ida Platano, che ha avuto modo di conoscere bene la coppia ai tempi della partecipazione nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Isabella e Fabio convolano a nozze dopo Uomini e donne

Ma questo non è l'unico matrimonio che verrà celebrato a breve tra le coppie nate a Uomini e donne. Anche altri due ex protagonisti del trono over hanno svelato di essere pronti per il fatidico sì sull'altare.

Trattasi di Fabio e Isabella: pure in questo caso, la love story è sbocciata nel corso di poche settimane, tali da spingerli a capire di essere fatti l'uno per l'altro e quindi per stare insieme.

In una delle ultime registrazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, Fabio e Isabella sono ritornati in studio proprio per annunciare di essere pronti a convolare a nozze insieme. Un lieto evento per la coppia del trono over che aveva fatto sognare gli spettatori con il loro amore.