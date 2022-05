Il Paradiso delle signore sospeso per la stagione estiva 2022. La celebre soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, dopo la fine della sesta stagione inedita, non proseguirà ininterrottamente con le repliche delle altre stagioni.

In queste settimane, infatti, la Rai ha scelto di ritrasmesse le puntate della prima stagione della soap con Giusy Buscemi ma ben presto arriverà lo stop definitivo e, per tutta l'estate, andrà in onda una nuova soap opera proveniente dalla Spagna, dal titolo "Sei Sorelle".

Cambio programmazione Rai estate: sospeso Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, la programmazione de Il Paradiso delle signore giungerà a compimento il prossimo 27 maggio, quando ci sarà la messa in onda dell'ultima puntata della prima stagione.

Sebbene si potrebbe trasmettere anche la seconda stagione della serie, composto da altri venti episodi, la Rai ha scelto di sospendere la messa in onda della soap italiana, per dare una svolta al palinsesto della rete ammiraglia per tutta la stagione estiva.

E così, a partire dal 30 maggio, ecco che debutterà un nuovo prodotto che potrebbe far breccia nel cuore dei telespettatori della rete ammiraglia Rai.

Sei Sorelle è la nuova soap al posto de Il Paradiso delle signore

Trattasi della soap opera "Sei Sorelle", importata dalla Spagna dopo il buon successo di ascolti che ha ottenuto nel corso delle varie stagioni di programmazione.

Al centro delle trame di questa nuova soap opera iberica ci saranno le vicende delle sorelle Silva, le quali si ritroveranno a dover fare i conti con dei problemi di natura economica in seguito alla morte improvvisa del loro papà, proprietario di una fabbrica tessile.

Le sei sorelle, quindi, prenderanno in mano le redini e il controllo della situazione ma dovranno fare i conti con una società altamente maschilista e per loro non sarà facile.

Ecco quando ritornerà Il Paradiso delle signore 7 nel daytime Rai

Insomma, gli ingredienti per permettere al pubblico di Rai di appassionarsi sembrano esserci davvero tutti e, a partire da giugno, questa nuova soap opera potrà contare sul traino delle vecchie puntate di Don Matteo, la fiction dei record con protagonista Terence Hill.

Sei Sorelle, quindi, potrebbe davvero diventare la nuova soap opera dell'estate senza far rimpiangere gli ascolti de Il Paradiso delle Signore in daytime.

Tuttavia, la soap opera italiana con protagonisti Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, tornerà in onda regolarmente a partire dal prossimo mese di settembre.

La Rai, infatti, ha già ufficializzato la messa in cantiere della settima stagione, che ricoprirà l'intero arco della stagione televisiva 2022/2023.