Uomini e donne, il programma dedicato ai sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si appresta a chiudere i battenti in vista della consueta pausa estiva.

Intanto, le registrazioni delle nuove puntate che andranno in onda nei prossimi giorni vanno avanti. Le ultime riprese sono avvenute il 6 e il 7 maggio e come sempre sul web e sui social sono trapelate alcune anticipazioni su ciò che è accaduto in studio tra i protagonisti del trono over e del trono classico.

Riprese 6 maggio: Isabella e Fabio ospiti in studio annunciano le nozze

Dalle anticipazioni delle riprese effettuate il 6 maggio si apprende che ritornerà in studio la coppia nata quest'anno e formata da Isabella Ricci e Fabio. I due ,sempre più innamorati e felici insieme, hanno annunciato che presto convoleranno a nozze. Proseguendo con la puntata, non si è parlato di Gemma Galgani e passando al trono classico, non si è parlato nemmeno dei due tronisti.

Secondo gli spoiler trapelati in queste ore, si scopre che Luca e Veronica non sono neanche entrati in studio. Inoltre è arrivato un signore per la dama Vincenza. Ida Platano ha messo un punto fermo con Riccardo Guarnieri ed ha infatti sempre ballato con il nuovo corteggiatore Marco.

Maria De Filippi poi ha fatto presentare un nuovo signore del parterre che ha raccontato di essere un ex fotografo. Alcune sue affermazioni poco carine nei confronti delle dame del parterre hanno scatenato il putiferio in studio e la reazione di Tina Cipollari che ha inveito nei suoi confronti. E non si è risparmiata poi neanche con Pinuccia.

Non sono mancati poi I battibecchi con Biagio. L'esuberante opinionista gli ha fatto fare la passerella con una canzone di sottofondo scelta da lei.

Riprese del 7 maggio: un nuovo cavaliere per la dama torinese Gemma Galgani

Negli ultimi tempi, la dama torinese Gemma Galgani non è più al centro dell'attenzione. Sono diminuiti anche i battibecchi con l'opinionista Tina Cipollari che sta rivolgendo le sue aspre critiche ad altre dame del parterre, tra cui Ida Platano e la signora di Vigevano Pinuccia.

Dalle anticipazioni della registrazione del 7 maggio si apprende che proprio per Gemma Galgani è arrivato in studio un nuovo corteggiatore. La donna ha deciso di farlo restare per conoscerlo.

Riguardo invece agli altri protagonisti del trono over, si è appreso che Marco, il ragazzo che sta frequentando la parrucchiera bresciana Ida Platano non era presente in studio. Per questo motivo non si è parlato della loro frequentazione.

Nessuna scelta in vista per i due tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi

Sempre durante le riprese del 7 maggio sono stati al centro delle dinamiche i protagonisti del trono classico, Luca Salatino e Veronica Rimondi alle prese con i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici.

Per il momento ancora non si è parlato di scelta. Intanto, Luca Salatino ha portato in esterna sia Soraia che Lilli. Con quest'ultima, archiviate le incomprensioni passate, c'è stato un bacio.

Passando poi a Veronica Rimondi, la ragazza ha portato in esterna i due corteggiatori Matteo e Andrea. Federico seppur presente in studio non ha detto nulla.