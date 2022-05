Sono passati anni dall'ultima apparizione di Giorgio Manetti a Uomini e donne, ma le riviste di gossip lo interpellano ancora su quello che accade all'interno degli studi Elios. In una recente intervista, ad esempio, il "Gabbiano" ha punzecchiato Gemma Galgani sulle sue sfortune amorose, ma ha anche sostenuto che tra Ida e Riccardo non potrà mai esserci una relazione stabile a causa dei loro caratteri troppo diversi.

Il parere del protagonista di Uomini e Donne

Quando manca poco più di una settimana alla fine della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, sul web sta impazzando un'intervista molto interessante di Giorgio.

L'ex cavaliere del Trono Over, infatti, ha espresso varie opinioni sui personaggi più chiacchierati dell'ultimo periodo, a partire dalla dama con la quale ha fatto coppia per otto mesi tra alti e bassi.

Interpellato sulle sfortune amorose nelle quali Gemma incappa ormai da più di un decennio, Manetti ha detto: "Lei deve smetterla di sognare e aprire gli occhi".

Il toscano sembra concordare con quella parte di pubblico che pensa che la dama provi ancora qualcosa per lui, tant'è che ad un certo punto ha aggiunto: "La nostra storia è solo un lontano ricordo".

Lo storico protagonista del dating-show, dunque, non intende tornare indietro, anzi continua a punzecchiare l'ex fidanzata dicendo che secondo lui non ha mai voluto lasciare il programma con qualcuno perché troppo concentrata sul percorso in televisione.

La 'coppia' di Uomini e Donne fa discutere

Giorgio si è esposto anche per commentare i protagonisti assoluti dell'ultima parte della stagione di Uomini e Donne: da un paio di mesi a questa parte, infatti, non si parla d'altro che di Ida e di Riccardo.

Dopo aver ricordato di essersi imbattuto in entrambi quando lui era ancora un cavaliere del cast, Manetti ha detto: "Io credo che non potranno mai avere una relazione stabile, sono troppo diversi".

"Sono concentrati su loro stessi e rimangono attaccati al passato", ha aggiunto il toscano nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in questi giorni.

Dando un'occhiata alle anticipazioni delle ultime registrazioni del dating-show prima della pausa estiva, si può dire che Giorgio aveva ragione: Platano e Guarnieri non hanno fatto altro che litigare e rinfacciarsi le mancanze del loro rapporto, il tutto anche quando sono usciti a cena per cercare di trovare un punto d'incontro.

Finale di stagione per Uomini e Donne

Le dichiarazioni di Giorgio sono arrivate poco dopo la fine dell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Le registrazioni del format Mediaset sono terminate lo scorso 19 maggio, ma le puntate continueranno ad essere trasmesse su Canale 5 fino a mercoledì 1° giugno.

Il programma di Maria De Filippi andrà in vacanza per circa tre mesi e tornerà con nuove storie da raccontare tra la fine di agosto e l'inizio di settembre: è proprio in quel periodo, infatti, che è previsto che ricomincino le riprese degli appuntamenti dedicati sia al Trono Over che al Classico, che dopo l'estate avrà altri protagonisti sulla poltrona rossa.

Ancora è presto per sapere chi sarà scelto per il ruolo di tronista della stagione 2022/2023, anche se alcune voci circolano già e sostengono che la redazione potrebbe puntare anche su volti noti come gli ex corteggiatori Aurora, Federico, Andrea e Federica Aversano.

Quest'ultima ha catturato l'attenzione di tanti membri del cast, a partire da Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. Interpellata sui complimenti che ha ricevuto da parte di due ex di Ida Platano, la napoletana si è detta lusingata e non ha escluso che in futuro potrebbe tornare in studio per conoscere almeno uno di loro.