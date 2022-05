Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato bavarese, nato da un'idea di Bea Schmidt, anticipano che le malefatte di Ariane verranno smascherate e la donna verrà condotta in galera in attesa di essere processata. La dark lady, per farla franca, punterà sull'infermità mentale. Nel frattempo, Erik si alleerà con Christoph per incastrare Kalenberg. I proprietari del Fürstenhof, infine, vorranno entrare nella top 500 degli hotel migliori del mondo e, per riuscire in tale intento, Christoph vorrà cambiare parte del team, partendo dal licenziamento di André.

Ariane sarà condotta in prigione in attesa del processo

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore riportano che la 18^ stagione della soap comincerà con un clamoroso colpo di scena, ovvero l'arresto di Ariane.

Avendo tirato la corda per anni, uccidendo il marito Karl, tradendo il diabolico Erik e fomentando la guerra con Christoph, per Kalenberg, arriverà il momento di pagare per i propri errori, o perlomeno questo è ciò che si aspetteranno i Saalfeld.

All'arresto della dark lady seguirà il consueto processo, il quale vedrà la donna provare ad ammorbidire giuria e giudice puntando sulla propria infermità mentale.

Peccato, però, che l'imputata dovrà fare i conti con un nemico inaspettato, il suo ex amante Erik.

Deluso e amareggiato per avergli preferito Robert, il dark man deciderà di farla pagare a Kalenberg schierandosi col suo acerrimo rivale Christoph. Alleanza che porterà i Saalfeld e Vogt più che mai intenzionati a far restare in prigione Ariane.

Christoph vorrà licenziare André per tentare di far entrare il Fürstenhof nella lista dei 500 hotel migliori del mondo

Le trame della fiction daily bavarese svelano che tutto partirà quando Ilona Greschel arriverà nel lussuoso hotel fingendosi una sedicente valutatrice di alberghi. La donna, quindi, farà presente a Werner che il Fürstenhof potrebbe entrare nella lista dei 500 hotel migliori al mondo, col grandioso ritorno economico che comporterebbe, in cambio di 100 mila euro.

Peccato, però, che l'anziano albergatore e Christoph fiuteranno che qualcosa non quadrerà in tale richiesta, comprendendo successivamente che la signora Greschel altro non era che una truffatrice.

Nonostante ciò, i proprietari dell'hotel a cinque stelle si riuniranno per trovare un modo per entrare comunque nella Top 500 e converranno che per avere più chance dovrebbero rivoluzionare il team professionale.

Nel tentativo di donare una possibilità in più al Fürstenhof di far parte dei migliori hotel del mondo, Christoph inizierà a meditare se non sia il caso di licenziare André e optare per una nuova figura professionale per rimpiazzarlo.