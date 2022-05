Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa tutti i giorni, compresa la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a sabato 28 maggio, Hope sembrerà propensa a non perdonare Liam, anche se tutta la famiglia spronerà la giovane Logan a concedere un'altra possibilità al marito. Inoltre Katie, Donna e Brooke proporranno a Flo di diventare ufficialmente una Logan, mentre Wyatt chiederà alla bella Fulton di diventare sua moglie.

Hope fatica a perdonare il tradimento di Liam

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 23 al 28 maggio, Liam e Hope avranno la possibilità di confrontarsi. Il ragazzo chiederà un'altra possibilità per dimostrare che insieme possono stare ancora bene, ma Logan gli risponderà che ha intenzione di essere presente nella vita dei figli senza essere più sua moglie. Tutta la famiglia sarà preoccupata di fronte a questa situazione e confiderà che alla fine ci possa essere una riappacificazione tra i due, anche se Hope avrà difficoltà a dimenticare il tradimento del marito.

Shauna acconsente a far diventare Flo una Logan

Secondo le anticipazioni televisive fino al 28 maggio, Wyatt sarà molto rattristato per la ormai imminente separazione del fratello con la moglie.

Intanto Donna, Katie e Brooke dialogheranno in merito al rapporto burrascoso in atto tra Hope e Liam e spereranno che alla fine le cose si possano sistemare per tornare ad essere una coppia felice come un tempo. Inoltre Flo si troverà molto bene nel suo nuovo impiego alla Forrester Creations e Shauna deciderà di andare a trovarla.

Nel frattempo le tre sorelle Logan convocheranno le due Fulton e riceveranno da loro una notizia sorprendente. Infatti proporranno alla giovane di assumere il cognome delle Logan, come quello del padre Storm e prepareranno tutti gli incartamenti burocratici per rendere esecutivo questo proposito. In tutto questo Wyatt rivelerà a Liam di amare profondamente Flo e di volerle chiedere di diventare sua moglie, mentre Shauna dopo aver riflettuto attentamente acconsentirà alle richieste delle Logan.

Shauna e Quinn davanti ad Eric celebrano la loro ritrovata amicizia

In base agli spoiler della prossima settimana, Wyatt si presenterà con un bellissimo anello davanti a Flo e le chiederà di sposarlo. La ragazza risponderà immediatamente di sì e vedrà concretizzato un suo grande desiderio. Intanto Brooke si troverà impotente di fronte ai problemi di Hope e sceglierà di dedicare anima e corpo al suo matrimonio. In questo modo la Logan e Ridge potranno godersi un momento di serenità. Inoltre Quinn e Shauna davanti a Eric celebreranno il loro idillio ritrovato. Infine Eric andrà via e le due amiche parleranno della storia d'amore dei loro rispettivi figli e del fatto che Flo molto presto diventerà ufficialmente una Logan.