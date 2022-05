Uomini e donne si avvia ormai verso il gran finale di questa edizione che continua a macinare ottimi ascolti nel daytime di Canale 5.

Tra gli eventi più attesi di queste ultime puntate, vi è la registrazione della scelta finale del tronista Luca Salatino ma anche quella di Veronica.

Tuttavia, tra i due, i fan attendono con trepidazione di scoprire e conoscere chi sarà la fortunata che sceglierà il tronista Luca, il quale ad oggi sembra essere ancora in "alto mare" e in profonda crisi.

La scelta di Luca a Uomini e donne, anticipazioni: slitta ancora la registrazione

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che i fan attendevano la registrazione della scelta di Luca durante le riprese che si sono svolte questo fine settimana, ma così non è stato.

Ancora una volta, infatti, il fatidico momento della scelta di Luca è slittato e non c'è stato spazio per la sua scelta finale.

Luca è stato protagonista dell'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi e di nuove esterne che lo hanno visto protagonista assieme a Lilli e Soraia, le due pretendenti che ormai si giocano il "tutto per tutto" al rush finale.

Tra le due, però, Luca si è sbilanciato maggiormente nei confronti di Lilli, con la quale c'è stata un bacio durante il loro in contro fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Lilli e Soraia protagoniste della scelta di Luca Salatino a U&D

Eppure, malgrado questo, sembra proprio che Luca sia ancora in forte crisi e lontano dalla scelta finale. Il tronista, in una delle ultime puntate trasmesse in tv, non ha nascosto di trovarsi ancora in una posizione difficile e in piena crisi per quello che sarà l'epilogo del suo percorso finale.

Il tronista, quindi, non ha ancora le idee chiare sul da farsi e sulla corteggiatrice che intende scegliere per proseguire questa frequentazione fuori dallo studio televisivo di Uomini e donne e quindi lontani dai riflettori e dalle telecamere.

Luca in crisi, a rischio la scelta finale a Uomini e donne?

Un chiaro segnale di questa crisi che sta vivendo il tronista, a un passo dall'epilogo finale del suo percorso, è arrivato anche durante l'ultima registrazione di questa settimana.

In trasmissione, infatti, non si è fatto minimamente cenno alla registrazione della scelta finale, motivo per il quale potrebbe slittare anche la prossima settimana.

Sta di fatto che, il programma volge ormai al termine e entro il mese di maggio Luca e Veronica dovranno fare la loro scelta finale a Uomini e donne.

Entrambi i due porteranno a termine il loro percorso oppure ci saranno delle clamorose sorprese, come un possibile abbandono prima della fatidica scelta? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.