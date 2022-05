Manca una settimana alla finalissima di Amici e, per questo, fan e curiosi si stanno sbizzarrendo in ipotesi e pronostici su come andrà a finire la 21esima edizione. Dopo aver scoperto che a giocarsi la vittoria saranno eccezionalmente in sei, i telespettatori si sono esposti a favore di due cantanti e di un ballerino del cast: secondo tanti, ad alzare la coppa potrebbero essere uno tra Alex Wyse e Luigi Strangis, da sempre preferiti dalla gente a casa, e Michele Esposito nella categoria danza.

Le ipotesi sul podio di Amici 21

A causa di un inaspettato pari merito nel ballottaggio, il numero di finalisti di Amici 21 è salito da cinque a sei: è questo il colpo di scena che Maria De Filippi ha regalato ai telespettatori al termine della semifinale.

La giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, dunque, ha deciso che a partecipare alla finalissima del 15 maggio saranno: Luigi Strangis, Sissi Cesana, Alex Wyse e Albe La Malfa per il canto, Serena Carella e Michele Esposito per il ballo.

L'unico allievo ad essere eliminato nel corso dell'ottava puntata serale, è stato il danzatore Dario Schirone. La rosa dei finalisti della 21esima edizione del talent-show, dunque, è al completo e tra una settimana si scopriranno i due vincitori di categoria. Il pubblico, però, sta già facendo delle ipotesi su chi potrebbe avere la meglio nell'ultimo appuntamento, distinguendo nettamente i percorsi dei cantanti da quelli dei ballerini ancora in gara.

Corsa solitaria nel circuito danza di Amici

Visto che i ballerini ancora in gioco sono soltanto due, risulta più semplice pronosticare chi sarà il vincitore di categoria. Stando alle preferenze che giuria e pubblico hanno espresso dall'inizio del serale ad oggi, Michele dovrebbe battere Serena senza troppi problemi: anche nel televoto per il preferito che è stato aperto in settimana, il ragazzo ha avuto la meglio sulla collega piazzandosi al terzo posto generale (soltanto quinta Carella).

Prima che venga spiegato il meccanismo della finale di Amici 21, i fan si stanno esponendo a favore del danzatore classico che puntata dopo puntata ha dimostrato di non avere nulla in meno ai professionisti che lo accompagnano nelle coreografie sul palco, anzi è stato definito spesso e volentieri un primo ballerino sia dai giudici che dalla maestra Alessandra Celentano.

Duello tra i preferiti di Amici 21

Se nel ballo è corsa a due per la vittoria, nella categoria canto sono in quattro a giocarsi il gradino più alto del podio. In base alle preferenze che pubblico e giudici hanno manifestato in questi mesi, a contendersi il trionfo dovrebbero essere Alex Wyse e Luigi Strangis: i cantautori sono i più amati della ventunesima edizione, tant'è che nel televoto per il preferito hanno ottenuto il 75% delle preferenze in due (39% per il musicista, 35% per il chitarrista).

Sissi Cesana e Albe La Malfa sembra non abbiano molte possibilità di superare i colleghi del circuito canto, a meno che la redazione non studi un meccanismo che porti a sparigliare le carte nella diretta del 15 maggio.

Il pubblico, però, ha ribadito in più occasioni che i due allievi che dovrebbero sfidarsi per la conquista del montepremi finale, sono Alex e Luigi. Incertezza da parte dei fan su chi potrebbe avere la meglio in un ipotetico scontro per la vittoria: entrambi i ragazzi possono contare su un altissimo numero di sostenitori, quindi il risultato di un eventuale televoto tra loro è tutt'altro che scontato.

Per merito, e soprattutto nel rispetto della volontà dei telespettatori, davanti alla carta con il volto del vincitore di Amici 21 dovrebbero esserci i due cantanti che quest'anno hanno monopolizzato lo spettacolo, i daytime e le classifiche musicali.