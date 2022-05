Negli studi di Uomini e donne in questi giorni sono state registrate le ultime due puntate stagionali del dating show di Maria De Filippi.

A poche ore dalla scelta di Luca Salatino - registrata il 18 maggio - nella giornata di questo giovedì 19 maggio anche Veronica Rimondi, l'ultima tronista di questa edizione, ha deciso con chi uscire dal programma: la scelta è caduta su Matteo Farnea.

La scelta di Veronica Rimondi

La tronista Veronica Rimondi nella registrazione effettuata nel pomeriggio di giovedì 19 maggio 2022, ha fatto la sua scelta. La ragazza aveva portato avanti una conoscenza tra Andrea Della Cioppa e con Matteo Farnea, dimostrando fino all'ultimo una grande indecisione sulla persona da scegliere.

La decisione della donna alla fine è ricaduta su quest'ultimo e dunque l'ultima coppia del trono Classico a uscire dalla stagione di Uomini e Donne 2021-2022 è quella formata da Veronica e Matteo.

Nelle scorse settimane Veronica Rimondi ha più volte dimostrato interesse per il venticinquenne veneto, il quale l'ha sempre stupita con gesti molti romantici. A quanto pare i suoi gesti sono dunque stati apprezzati, in quanto è riuscito ad avere la meglio sull'altro pretendente della ragazza, Andrea Della Cioppa. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli della puntata registrata il 19 maggio 2022: si tratta dell'ultima del dating show di Maria De Filippi di questa stagione, che dovrebbe andare in onda il 3 giugno.

Nella puntata registrata mercoledì 18 maggio 2022 anche il tronista romano Matteo Ranieri aveva fatto la propria scelta: in particolare egli aveva in lizza Soraia Allam Ceruti e Lilli Pugliese. Dopo tante indecisioni e insicurezze, ha puntato sulla prima, uscendo insieme a lei dalla trasmissione.

Uomini e Donne torna a settembre

Quando mancano ormai pochi giorni alla messa in onda delle ultime puntate di Uomini e Donne, molti telespettatori si chiedono cosa ne sarà ora della fascia oraria del pomeriggio di Canale 5. Secondo quanto trapelato in queste settimane dovrebbe andare in onda una nuova fiction intitolata "Un altro domani", proveniente dalla Spagna.

Quello che invece è sicuro è che Maria De Filippi, insieme agli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, torneranno in onda su Canale 5 a settembre per una nuova stagione di Uomini e Donne, con nuovi tronisti e con le vicende dei cavalieri e dame del Trono Over.