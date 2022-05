Riccardo Guarnieri spiazza parlando della sua ex Ida Platano. Il cavaliere di Uomini e donne, in una nuova intervista concessa al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, si è lasciato andare a delle confessioni importanti che non sono passate inosservate e che riguardano proprio la storica dama bresciana.

Il rapporto tra i due, nel corso delle ultime settimane, è tornato al centro dell'attenzione in studio, complice il nuovo riavvicinamento che, tuttavia, sembra non aver portato a esiti positivi.

Intanto, però, Riccardo ha ammesso che l'incontro con Ida è stato l'evento che gli ha cambiato la vita.

Ida e Riccardo ci riprovano ancora a Uomini e donne, ma finisce male

Nel dettaglio, durante le ultime puntate di messa in onda di Uomini e donne su Canale 5, Ida e Riccardo si sono ritrovati nuovamente ai ferri corti.

I due, infatti, hanno scelto di riprovarci e darsi una seconda possibilità dopo che il cavaliere è rientrato in studio e insieme si sono resi conto di provare ancora dei sentimenti, a distanza di anni dalla fine della loro relazione.

Così hanno fatto una serie di nuove uscite insieme, le quali non sono andate nel migliore dei modi.

Durante l'ultima puntata del programma trasmessa in tv, Ida Platano ha perso le staffe nei confronti del suo ex, accusandolo di non provare dei veri sentimenti nei suoi confronti.

Riccardo spiazza sul conto di Ida Platano

Secondo la dama bresciana, infatti, sarebbe questo il motivo che causa i loro scontri: Riccardo fingerebbe di essere interessato a lei, ma in realtà non proverebbe più nulla nei suoi confronti.

Insomma una situazione particolarmente intricata e, in questo finale di stagione di Uomini e donne, difficilmente tra i due potrebbe ritornare il sereno dopo gli scontri al vetriolo di questi giorni.

Intanto, però, Riccardo Guarnieri ha nuovamente spiazzato tutti con una nuova intervista, dove ha svelato che l'incontro con la dama bresciana è stato uno dei più importanti della sua vita.

"L'incontro che mi ha cambiato la vita in positivo? Quello con Ida, quando l'ho vista per la prima volta. L'essermi innamorato in quel modo..." ha svelato il cavaliere di Uomini e donne.

'Penso sia la persona giusta', svela Riccardo parlando di Ida Platano

"Per lei avrei fatto davvero di tutto e ancora oggi sono convinto che sia una donna e una madre straordinaria" ha aggiunto Riccardo parlando della sua ex fidanzata Ida.

"Penso ancora che lei sia la persona giusta per me, ma purtroppo non riusciamo a capirci" ha chiosato Riccardo, confermando i problemi che ci cono tra lui e Ida.